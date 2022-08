Es ist ruhig geworden in den Gärten der Südpfalz. Stille statt Vogelgezwitscher. Aber ist das auch ein Grund zur Sorge? „Nein“, sagt der Nabu Landau. Die Abwesenheit der Vögel ist nämlich gar nichts ungewöhnliches.

Singvögel glänzen aktuell durch Abwesenheit. Das fällt nicht nur Hobby-Ornithologen und Gartenbesitzern auf. Auch eine Leserin hat sich mit dem Thema an die RHEINPFALZ gewannt. Ihr sei aufgefallen, dass es ungewöhnlich still in ihrem Garten und im Wald bei Barbelroth sei.

Doch woran liegt das? An der anhaltenden Hitze, dem Insektensterben oder vielleicht sogar Katzen in der Nachbarschaft? „Nichts davon“, sagt der Nabu auf Nachfrage. Dass Gartenvögel im Hochsommer verstummen und „unsichtbar“ werden, sei völlig normal. Dazu muss man wissen, dass der Gesang der Vögel zwei Funktionen hat: einen Partner anzulocken und das Brutrevier zu markieren. Im Spätsommer, meist ab Mitte Juli, werden die Jungen vieler Arten aber flügge und verlassen damit das Nest. Somit müssen die Eltern der Jungvögel nicht mehr ihr Territorium verteidigen und machen erst einmal eine Sing-Pause.

Rückkehr im Herbst

Zudem mausern sich viele Vögel direkt nach dem „Auszug“ der Jungvögel. Bei der Mauser wird jede Feder des Gefieders durch eine neue ersetzt. Laut Nabu eine sensible Zeit, in der die Vögel sich diskret verhalten, um keine Jäger auf sich aufmerksam machen. Allzu lange müssen Vogelfreunde jedoch nicht auf die Rückkehr der Singvögel in die Gärten warten. Mit den Herbstfrösten kehren die Vögel wieder in größeren Zahlen in die Gärten zurück, auch weil sie dort mehr Nahrung finden.

Trotzdem, so rät der Nabu, können Menschen den Vögeln auch in den Spätsommermonaten etwas Gutes tun. Gerade bei hohen Temperaturen suchen Vögel verzweifelt nach Abkühlung und Trinkwasser. Ein Vogelbad oder eine einfache Schale mit Wasser sei aktuell schon eine Hilfe für die kurzzeitig stillen Singvögel.