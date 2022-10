Nach 21 Jahren ist die Leiterin des evangelischen Singkreises Kleinfischlingen, Luise Becker, verabschiedet worden. Die Altdorferin wird aus gesundheitlichen Gründen ihren Dienst nicht mehr ausüben. Sie hatte den Chor seit seiner Gründung im Jahr 2001 geführt. Waren am Anfang noch Männer dabei, entwickelte sich der Singkreis im Laufe der Jahre zu einem Frauenchor. Dieser gestaltete nicht nur die Gottesdienste im Kirchenjahr mit, sondern wirkte auch bei örtlichen Veranstaltungen mit. Eine Urkunde und Geschenke waren Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung für eine Chorleiterin, „die das gemeinschaftliche Singen so geliebt habe“, hießt es bei der Verabschiedung. Wie es mit dem Singkreis weitergeht, ist noch ungewiss. Die Mitglieder werden weiterhin ihrem Hobby frönen. In der Hoffnung, dass sie doch eine neue Leitung finden.