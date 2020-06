Werden in Annweiler zukünftig Parkgebühren erhoben? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Verkehrsausschuss am kommenden Dienstag. Die finanziell angeschlagene Stadt muss ihre Kasse aufbessern. Aber solch ein System einzuführen, kostet auch Geld.

Bislang kann man – zeitlich begrenzt – überall kostenlos parken. Das ist komfortabel für Einheimische, die Erledigungen zu machen haben, und Touristen, die sich die Stadt anschauen wollen. Ist damit bald Schluss? Werden Autofahrer wie in Landau oder Bad Bergzabern zu Kasse gebeten? Die Einführung von Parkgebühren könnte den Haushalt entlasten. Bekanntlich steckt die Stadt seit Jahren in tiefroten Zahlen und ist angehalten, jede Einnahmemöglichkeit auszuschöpfen. Allerdings: Bevor es in der Kasse klingeln kann, muss erst mal investiert werden – in Parkscheinautomaten und Beschilderung. Die Stadt geht von mindestens 20.000 Euro aus. Vorgeschlagen sind die Plätze Im Zwinger, Parkdeck Sparkasse, Tiefgarage und Meßplatz. Die Stadt schätzt die Jahreseinnahmen auf mindestens 11.000 Euro. Zugrunde liegen die Gebühren, die bis 2005 auf den Parkplätzen Meßplatz und Sparkasse eingenommen wurden. Die waren damals noch gebührenpflichtig.

Welchen Grundsatzbeschluss wird der Ausschuss fassen? Die AfD positioniert sich schon im Vorfeld der Sitzung gegen Parkgebühren. „Es ist eine Katastrophe für die verbliebenen Geschäftsleute, wenn nun neben den negativen Folgen der Corona-Krise auch noch Besucher aufgrund von Parkgebühren fern bleiben“, findet Stadtrat Steffen Kremser. Er befürchtet, dass der Wochenmarkt an Attraktivität für Auswärtige verliert und dass Innenstadtbesuchern auf gebührenfreie Parkplätze in umliegenden Straßen ausweichen. Das Argument der Haushaltssanierung bezeichnet er als Feigenblatt angesichts geplanter Investitionen „ohne nennenswerten Mehrwert für Annweiler“ wie dem barrierefreien Wanderweg zum Kirschfelsen.