Der Verein Silberstreif gegen Altersarmut betreut in Annweiler bereits über 30 Menschen.

Jeden Montag organisieren die Vereinsvertreterinnen Edith Kurzmeier und Petra Jung-Schoch in der Verbandsgemeindeverwaltung (Messplatz 1) von 14bis 16 Uhr Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Sie helfen Menschen laut Verein beispielsweise bei Behördengängen und Beantragung von Leistungen, aber auch bei Alltagsproblemen oder bei finanziellen Problemen durch die Vermittlung von Patenschaften oder mit Sachleistungen. Geldsorgen führten oft in die Isolation, es drohe eine Abwärtsspirale in Einsamkeit und soziale Armut.

Über 60 Jahre alte, von Armut betroffene Menschen in der Verbandsgemeinde Annweiler, die mit einer kleinen Rente oder Grundsicherung auskommen müssen, können sich beim Verein Silberstreif melden. Entweder in der Sprechstunde oder unter Telefon 0178 1751396.