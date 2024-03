Das kostenfreie Telefonangebot „Silberruf“ des Präventionsnetzwerks „Gut Leben im Alter“ ist auch in der Karwoche und an Ostern erreichbar.

Für alle Seniorinnen und Senioren im Landkreis Südliche Weinstraße, die gerne ein wenig plaudern möchten, sind die ehrenamtlichen Zeitschenkerinnen und Zeitschenker des Silberrufs an den gewohnten Wochentagen erreichbar.

Landrat Dietmar Seefeldt ist überzeugt: „Ein gutes Gespräch kann das Gefühl von Verbundenheit und Wertschätzung vermitteln. An der Südlichen Weinstraße legen wir besonderen Wert darauf, dass Menschen jeden Alters dazugehören. Ein Baustein dieser Bemühungen ist der Silberruf.“ Der Landrat bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen, die für eine nette Unterhaltung zur Verfügung stehen. Gerade die Zeit nach den Feiertagen könne für Alleinstehende herausfordernd sein, beispielsweise wenn die zu Ostern zu Besuch gekommenen Verwandten wieder abgereist sind.

Kreis will Senioren einbinden

Das ganze Jahr hindurch sind die Zeitschenkenden vier Mal die Woche ansprechbar, montags, freitags und sonntags zwischen 18 Uhr und 20 Uhr sowie dienstags von 9 Uhr bis 11 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, mit der Möglichkeit, eine Nachricht für einen Rückruf zu hinterlassen. Die Ehrenamtlichen vermitteln bei Bedarf Unterstützungsmöglichkeiten oder informieren, wo es weitere Angebote im Landkreis gibt.

Weitere Informationen für Seniorinnen und Senioren sind unter www.suedliche-weinstrasse.de/aelterwerden zu finden.

Info

Der Silberruf ist unter der Telefonnummer 0800 5005020 erreichbar, auch am Karfreitag, 29. März, am Ostersonntag, 31. März, und am Ostermontag, 1. April, jeweils von 18 bis 20 Uhr.