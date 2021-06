„Digital EU – and you?“ lautete das Motto des 68. Europäischen Wettbewerbs, des ältesten Schülerwettbewerbs Deutschlands. Jetzt hat die Kreisjury die Sieger aus SÜW und aus der Stadt Landau gekürt.

Schüler aller Jahrgangsstufen waren eingeladen, die Vor- und Nachteile der Digitalisierung in Europa zu reflektieren. 42.813 Schüler von 841 Schulen reichten bundesweit Bilder, Texte, Videos oder selbst komponierte Musik ein, im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau wurden 85 Arbeiten eingereicht, von denen 38 auf Kreisebene ausgezeichnet wurden. Auch auf Landes- und Bundesebene waren die Arbeiten der Schüler aus Stadt und Kreis erfolgreich. So konnten 31 Landespreise und acht Bundespreise erreicht werden. Besonders erfolgreich war Emil König, Drittklässler der Thomas-Nast-Grundschule in Landau. Mit seinem in aufwendiger Arbeit am Tablet erstellten Bilderbuch „Eurock und Emil reisen durch Europa“ begeisterte er nicht nur die Juroren auf Kreis- und Landesebene, sondern auch die Bundesjury. Seine Arbeit wurde ausgezeichnet als beste Arbeit des Moduls bundesweit.

Die Preisträger

Thomas-Nast-Grundschule Landau: 1. Kreispreis: Emil König (zudem beste Arbeit des Moduls) und Milena Beygo, 2. Lina Ahmeti und Sophie Eisenmann

Grundschule Wollmesheimer Höhe Landau: 1. Noah Lauth/Valentin Hantschel, 2. Jona Hoff/Philipp Swojanowsky, 3. Selma Entling/Venla Schmalfeld/Valerie Hans

Realschule plus Edenkoben: 1. Anna Spilker, 2. Frederik Schwaab

Maria-Ward-Schule Landau: 1. Franca Schmidt/Anna-Lena Schreiber (zudem beste Arbeit des Moduls), Pauline Schmidt und Felicia Schmidt/Theresa Vogler, 2. Laura Emilia Houdelet, Lilian Glowaczewska Werner, Matilde Neves Antonio, Marie Ribeiro und Alexandra Teichrieb, 3. Sophie Behr, Ramya Kulendran/Tharsika Mageswaran und Alea Bilstein.

Max-Slevogt-Gymnasium Landau: 1. Carlotta Sigwarth und Aurélie Schäfer/Paul Dykiert, 3. Florentine Mägly

IGS Landau: 1. Diana Walter, Alina Ozermegova und Nimaysha Leah Anuran, 2. Sophie Ehrhardt und Valentina Weimann, 3. Ida Leonhard