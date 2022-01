Originalität, fotografisches Können und – zugegebenerweise – etwas Glück, den Auslöser der Kamera im richtigen Moment zu drücken: Das beweisen die drei Siegerfotos des deutsch-französischen Naturfotowettbewerbs. Den ersten Platz holte ein bekannter Südpfälzer Naturfotograf.

Im Spätjahr lockte das deutsch-französische Naturfotofestival in Bad Bergzabern und Weißenburg in seiner zehnten Auflage zahlreiche Gäste an. Nun hat der Veranstalter Maison de la Nature aus Munchhausen die Gewinner des dort international ausgeschriebenen Fotowettbewerbs bekannt gegeben, die sich über ein Preisgeld von insgesamt 1000 Euro freuen können. Den ersten Platz belegte der Natur- und Reisefotograf Erich Hepp aus Völkersweiler mit seinem Foto „Libellenhochzeit“. Der zweite Platz ging an Didier Bodot aus Altenstadt mit dem originellen Foto von drei grünen Fröschen. Dritter wurde Jean-Luc Heili aus Metz mit dem Porträt eines Wildschweines. Ziel des Fotofestivals ist es, Menschen für die Belange der Natur zu interessieren. Dafür gibt es Fotoshows, Workshops und Ausstellungen.