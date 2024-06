Das Weinpanorama ist kein Weifeschd uff de Gass. Es ist ein Event. Und dort sind die Preise höher. Die Besucher haben Alternativen.

Sechs oder gar sieben Euro für ein Viertel Wein – das klingt happig. Und das ist es auch. Aber nicht in jedem Fall, denn man muss sich anschauen, worüber gesprochen wird. Das Weinpanorama in Heuchelheim ist kein Weifeschd uff de Gass, wo sich das Dorf selbst feiert. Das ist der falsche Vergleich. Es ist, wie auch die Weintage in Landau, ein Event. Und die sind teurer.

Die Winzer investieren in ein Fest im Wingert Geld, aber vor allem viel Zeit und Arbeit. Die Logistik ist aufwändiger, man muss sich auch um mehr kümmern als vor der eigenen Haustür. Dazu kommen noch die altbekannten Tatsachen wie Inflation und und und. Die Winzer wollen zu Recht Geld verdienen. Sie sind Geschäftsleute.

Wer auf ein solches Event geht, kann sich frei entscheiden, ob er für die Preise vor Ort isst und trinkt – oder ob er sich etwas mitnimmt. Man hat auch die Wahl, ob man nächstes Jahr wiederkommt oder fernbleibt. Denn ob Feste mit diesen Preisen funktionieren, hängt davon ab, ob es die Leute mitmachen oder eben nicht. Klar ist: Verdient niemand daran, ist auch das Fest Geschichte.