Die Ameisenart Tapinoma magnum breitet sich wieder aus. Ein 66-Jähriger kämpft mit zwei Verfahren gegen die Superkolonien – und macht eine bemerkenswerte Beobachtung.

„Dieser Stein hier ist auch locker, das zeigt die Problematik. Die Mauer gerät aus den Fugen“, sagt Christian Weiller. Der 66-jährige Rentner ist seit Mitte des vergangenen Jahres als Ameisenbekämpfer in der Verbandsgemeinde Edenkoben unterwegs. Die invasive Art Tapinoma magnum verursacht dort teils massive Probleme – auch im Bereich der katholischen Kirche in Burrweiler. Rund um das Gotteshaus, entlang von Sandsteinmauern, Treppenanlagen und in Gärten breiten sich die Tiere seit Längerem aus.

„Sie kamen plötzlich aus der Heizung“

Anwohner berichten, dass die flinken Krabbler auf ihren Grundstücken unterwegs sind. „Im Winter kamen sie plötzlich aus der Heizung“, sagt eine Frau im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das zeigt, wie tief und weit verzweigt die Kolonien inzwischen sein müssen. Besonders betroffen ist der Bereich rund um den Kirchplatz, wo sich die Tiere offenbar tief im Boden ausgebreitet haben und in Scharen zu Hause sind.

Die Ameisenart Tapinoma magnum breitet sich auch in der Südpfalz aus. Foto: Iversen

Tapinoma magnum gilt als invasive Ameisenart aus dem Mittelmeerraum. Die Tiere sind schwarz und zwei bis vier Millimeter groß. Auffällig ist der Geruch: Beim Zerdrücken verströmen sie einen ranzig-buttrigen, teils acetonartigen Geruch. Sie bilden sogenannte Superkolonien mit mehreren Königinnen und großen unterirdischen Nestern – ein Grund, warum sie nur schwer zu bekämpfen sind. Fachleute warnen seit Jahren vor einer weiteren Ausbreitung in Süddeutschland.

Zwei Verfahren werden eingesetzt

Christian Weiller wohnt in Altdorf und kennt sich mit den Ameisen aus. Im Berufsleben war er als kaufmännischer Angestellter bei einer BASF-Tochter tätig, nun fährt er für die Verbandsgemeinde Edenkoben die Orte ab, kontrolliert Befallsflächen und setzt zwei Verfahren ein: Nematoden und Kieselgur. Nematoden sind mikroskopisch kleine Fadenwürmer, die in Wasser eingerührt und anschließend auf befallene Flächen ausgebracht werden.

Christian Weiller beim Vorbereiten der Nematoden-Mischung. Foto: Iversen

Sie gelten als biologische Methode. Nematoden fressen die Eier und die Larven und treiben die Ameisen aus tieferen Bodenschichten nach oben, erklärt Weiller. „Dann kommt Kieselgur zum Einsatz.“ Das feine Pulver aus Kieselalgen verletzt den Panzer der Tiere, wodurch sie austrocknen. Kieselgur und Nematoden werden auch in anderen Südpfälzer Kommunen gegen Tapinoma magnum eingesetzt, etwa in der Verbandsgemeinde Herxheim.

Nematoden dringen in den Boden ein

Für seine Einsätze hat Weiller einen 500-Liter-Tank auf dem Fahrzeug. Eine Tankfüllung reicht nach seinen Angaben für etwa 800 Quadratmeter. In den Tank kommen Wasser und ein 500-Gramm-Beutel mit Nematoden. Die Mischung wird gründlich angerührt und anschließend großflächig auf Rasen und betroffene Böden gesprüht. Hierzu wird eine Motorpumpe verwendet, um das Wasser aus dem Tank auf die Fläche zu bringen. Entscheidend ist bei der Anwendung der Untergrund: „Auf Grasflächen können die Nematoden tief in den Boden eindringen, auf Steinen funktioniert das kaum“, sagt der Ameisenbekämpfer.

In Burrweiler vermutet Christian Weiller unter der Rasenfläche an der Kirche große Kolonien der Superameisen. Die Tiere graben unterirdische Gänge und lockern den Untergrund – genau das macht Tapinoma magnum vielerorts problematisch. Fachleute warnen, dass Wege, Terrassen und sogar technische Infrastruktur beschädigt werden können. Alle zwei Wochen erhält Weiller neue Lieferungen mit Nematoden. Gleichzeitig kontrolliert er regelmäßig die bekannten Befallsorte. Die Einsätze laufen turnusmäßig, Ziel ist es, die Populationen dauerhaft einzudämmen.

Bemerkenswertes Verhalten der Ameisen

Christian Weiller berichtet von einem bemerkenswerten Verhalten der Tiere, dass er bei der Bekämpfung beobachtet hat. Streut er Kieselgur auf Laufwege oder andere betroffene Stellen, beginnen die Ameisen nach einiger Zeit, kleine Blätter oder Sand auf das Pulver zu legen. So schaffen sie sich Übergänge über die behandelten Stellen. Für ihn zeigt das, wie anpassungsfähig die Tiere sind. „Die Ameisen lernen dazu“, sagt er. Deshalb müsse man Flächen mehrfach kontrollieren und erneut behandeln. Wer direkt nach dem Ausbringen von Kieselgur wieder gehe, erledige oft nur die halbe Arbeit.

Auch in anderen Städten und Gemeinden – darunter Landau – ist Tapinoma magnum inzwischen ein großes Thema. Besonders aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen werden immer mehr Fälle gemeldet. Die Ameisen stammen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und breiten sich vermutlich auch wegen milderer Winter zunehmend in Deutschland aus. Fachleute gehen davon aus, dass sie häufig über Pflanzenimporte eingeschleppt werden.