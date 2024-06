Heinz Louis ist mit der Litfaßsäule in der Hochstadter Hauptstraße sozusagen aufgewachsen. „Die Plakate waren immer informativ“, sagt der Rentner. Nun ist der Werbeträger weg.

„Eine Schande“, sagt ein Hochstadter, der an der Bushaltestelle in der Hauptstraße steht. „Eine Schande, dass es mir nicht aufgefallen ist.“ Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass manche Dinge erst dann vermisst werden, wenn sie nicht mehr da sind. Der Mann hat noch nicht registriert, dass die Litfaßsäule dort seit einiger Zeit schon weg ist. Seinem Gegenüber, Heinz Louis, ist es nicht entgangen. Der 68-Jährige bedauert, dass der Werbeträger verschwunden ist. „Die Plakate waren immer informativ“, sagt er.

Wenn es um die Vergangenheit geht, ist man schnell beim Thema Nostalgie. Und dabei, dass es so einiges kaum oder gar nicht mehr gibt, was früher lange Zeit nicht wegzudenken war. Die Mittdreißiger von heute beispielsweise haben Zeiten erlebt, in denen Kaugummiautomaten beliebt waren. Oder Telefonzellen das Mittel der Wahl waren, wenn man unterwegs war und jemanden erreichen wollte. Heinz Louis hatte eine Verbindung zur besagten Litfaßsäule in Hochstadt, weil sie seine „Nachbarin“ war. Er wohnt schließlich in der Nähe der Bushaltestelle.

Bye, bye, auf Wiedersehen, Litfaßsäule. Mancherorts wie hier in Berlin wird auf besondere Weise Abschied von der Werbesäule genommen. Foto: dpa

Zudem erinnerte sie ihn daran, dass er als junger Erwachsener an der Haltestelle auf den Bus wartete, der ihn zu seinem Arbeitsplatz in Ludwigshafen brachte. Beim Warten habe er stets einen Blick auf den Werbeturm geworfen. Dieser sei eine gute Informationsquelle gewesen, da die bunt gestalteten Plakate, die das Beton ummantelten, unter anderem auf Kerwe, Theater- und Zirkusvorstellungen hinwiesen. „So hatte ich einen schnellen Überblick über diverse kulturelle Veranstaltungen in und rund um Hochstadt.“