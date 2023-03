Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenns brennt, kommt die Feuerwehr – ohne Wenn und Aber. Diese Gewissheit ist ein wichtiger Baustein unserer Gesellschaft. Damit dass auch in Zeiten einer Pandemie so bleibt, haben die Wachen in der Region Vorkehrungen getroffen. Wie hat Corona den Alltag der Brandbekämpfer verändert?

Eine der ersten und wichtigsten Einschränkungen, die Kreisfeuerwehrinspekteur Jens Thiele veranlasst hat, war das Aussetzen der Kreisausbildung. „Bei diesen Übungen kommen Einheiten aus