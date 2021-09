Die Verkehrssituation am Spielplatz in Venningen bereitet vielen Eltern Sorge, wie Ortsbürgermeister Jürgen Leibfried (FWG) bereits von Betroffenen zu hören bekommt hat. Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung deshalb mit der Frage, ob die Geschwindigkeit in der Domprobst-Dr. Weindel-Straße in Höhe des Spielplatzes reduziert werden sollte. Ein Bürger hatte dies angeregt. Dadurch sollte die Sicherheit für die Kinder erhöht werden, wenn sie dort die Straße überqueren wollten. Sie würden von Autofahrern nämlich zu spät erkannt werden. Zwar ist der Spielplatz zur Straße hin nicht eingezäunt, allerdings schränken dort geparkte Fahrzeuge, vor allem Wohnmobile, die Sichtverhältnisse ein. Das Gremium entschied sich für eine andere Lösung, und zwar soll künftig ab der Einmündung Appenstraße bis zum Ende des Spielplatzes ein eingeschränktes Parkverbot gelten. Dies beschloss der Rat einstimmig. Alternativ könnte auch darüber überlegt werden, die Straße als Spielstraße auszuweisen.