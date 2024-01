SÜW. Der Landkreis SÜW erhält vom Land rund 1,6 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki). Für drei Projekte möchte die Verwaltung das Geld aufwenden.

So solle es an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises Abstellmöglichkeiten für hochwertige Fahrräder geben. Schließlich gehe der Trend zu leistungsfähigeren Pedelecs, die dementsprechend sicherer abgestellt werden sollen. Die Verwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von 80.000 Euro.

Rund 200.000 Euro sollen dafür aufgewendet werden, um den Kreisfuhrpark um weitere Elektrofahrzeuge zu ergänzen. Bislang sind seit Anfang 2023 zwei E-Autos im Einsatz. Kostenintensiv wird der Austausch der Fenster im Kreishaus in Landau. Es werden mit 1,3 Millionen Euro kalkuliert. Doch das rentiere sich: Nach einem Gutachten könnte der Energieverbrauch allein mit dieser Maßnahme um etwa 16 Prozent gesenkt werden, die jährlichen CO 2 -Emissionen um rund sechs Tonnen pro Jahr. „Kipki ermöglicht es uns, die Fenster erstmals seit dem Bau des Kreishauses zu ertüchtigen. Allerdings sind die erwarteten Kosten so hoch, dass wir auf weitere Mittel aus anderen Fördertöpfen angewiesen sind“, betonte der Landrat in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses, der diesen Plänen ihre Zustimmung gab. Die Förderanträge sind bereits gestellt.

Zur Förderung der Maßnahmen, welche zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels beitragen, schüttet die Landesregierung insgesamt 250 Millionen Euro an die Kommunen aus. 3,3 Millionen Euro davon gehen an die Verbandsgemeinden im Kreis SÜW. Die Projekte müssen bis spätestens 30. Juni 2026 realisiert sein.