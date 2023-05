Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am kommenden Wochenende , 11. bis 13. November, gondelt die Sesselbahn noch zwischen Schloss Villa Ludwigshöhe und Rietburg hoch und runter, dann beginnt die Winterpause. Die jeweils ersten 100 Fahrgäste werden mit einer süßen Überraschung begrüßt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 16.30 Uhr.

Mit nahezu 100.000 Besuchern war die Resonanz in etwa so gut wie in den Jahren vor Corona. Nach den Worten von Tina Mermer, für den kaufmännischen Bereich zuständige