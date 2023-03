Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass die Sesselbahn oberhalb von Edenkoben nicht wie geplant am Sonntag in die Hauptsaison starten konnte, hat die Geschäftsführung enttäuscht. „Leider müssen wir noch etwas warten, die Lockerungen in Sachen Corona betreffen uns nicht“, hieß es. Aber es wird trotz Umsatzeinbußen weitergehen.

Mitte März konnte die Bahn, die seit 1954 zwischen der Talstation nahe der Villa Ludwigshöhe und der Rietburg in Betrieb ist, noch ein Schnupperwochenende anbieten. Doch