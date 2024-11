Der Lions- und der Zonta-Club Bad Bergzabern starten am Samstag, 9. November, mit dem Verkauf ihres traditionellen Adventskalenders. Für fünf Euro ist ein Exemplar erhältlich, insgesamt 2000 Kalender sind verfügbar. Die Käufer haben die Chance auf mehr als 220 Preise im Gesamtwert von mehr als 8000 Euro, wie die Serviceclubs mitteilen.

Das Kalendermotiv wurde von den Kindern des Kinder- und Jugendheims in Oberotterbach gestaltet. Vorverkaufsstellen in Bad Bergzabern sind neben Einzelhandelsgeschäften die VR-Bank SÜW-Wasgau und die Sparkasse Südpfalz sowie zum Verkaufsstart am Samstag und an allen weiteren Novembersamstagen der SBK-Markt (jeweils von 9 bis 15 Uhr). Der Erlös der Aktion wird in vollem Umfang gemeinnützigen lokalen Zwecken zugutekommen, teilen die beiden Serviceclubs mit.