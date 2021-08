Für Aktivitäten, welche Teil der Edenkobener Seniorenwochen sind und in Innenräumen stattfinden, greift ab einer Inzidenz von 35 die 3G-Regel. Darauf weist die VG-Verwaltung hin. Das heißt, dass Teilnehmer dann geimpft, genesen oder getestet sein müssen, um die Veranstaltung besuchen zu können. Der Vortrag des Verbraucherschutzes am Mittwoch in Edesheim ist derweil abgesagt, da der Referent erkrankt ist. Karten gibt es noch für das Chawwerusch-Theater „Wurzeln schlagen – Eine musikalische Gartenlesung“ am Sonntag, 5. September, 11 Uhr, im Florum in Kleinfischlingen und am Freitag, 10. September, 18 Uhr im Kräutergarten Klostermühle in Edenkoben. Um Voranmeldung wird gebeten, der Eintritt kostet 14 Euro. Kartenreservierung unter Telefon 06323 959226. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es online unter www.vg-edenkoben.de.