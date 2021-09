Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Landau-Land sucht nach Digitalbotschafter. Dabei handelt es sich um ein Ehrenamt, für das das Land Rheinland-Pfalz wirbt. Menschen, die PCs und Smartphones bedienen und das Internet nutzen können, sollen ältere Bürger in der Kommune zeigen, wie sie die technischen Geräte nutzen können. Der Seniorenbeirat lädt für Dienstag, 28. September, von 17 bis 19 Uhr, zu einer Infoveranstaltung ins Dorfgemeinschaftshaus in Birkweiler ein. Interessierte erhalten eine kostenlose Schulung. Fragen könne per E-Mail an seniorenbeirat@landau-land.de gerichtet werden. Infos zum Modell der Digitalbotschafter gibt es im Internet unter www.digibo.silver-tipps.de .