Die Senioren-Union im CDU-Kreisverband Südliche Weinstraße hat bei ihrer Mitgliederversammlung im Hotel „Pfälzer Wald“ einen neuen Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender bleibt Herbert Schulz, sein Stellvertreter ist Clemens Hückesfeld. Das Amt der Schatzmeisterin bekleidet in den nächsten zwei Jahren Angelika Dreier, das des Schriftführers Winfried Mauss. Zu Beisitzern wurden gewählt: Anita Junker, Gerhard Fleck, Otto Hey, Hubert Nessel, zu Kassenprüfern: Margarete Mauss, Manfred Juncker. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden aktuelle Themen der Bundes- und Landespolitik angesprochen, im Fokus stand die Bundestagswahl im September 2021. Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr geplant waren, aber wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, sollen zu passender Zeit nachgeholt werden. Als nächste Veranstaltung ist ein Grillfest am 12. August, ab 12 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Waldhambach geplant.