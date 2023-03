Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Idee entstand in Madrid. Umgesetzt wurde sie in der Kurstadt im neu eröffneten „Karls Beerhouse“. Eine digitale Selbstzapfanlage für verschiedene Biere. Ob nur ein Schluck oder ein volles Glas gezapft wird, hat der Kunde in der Hand.

„Mich haben Selbstzapfanlagen schon immer fasziniert“, sagt Heiko Driess, Besitzer von „Karls Beerhouse“ in der Marktstraße 24. Gesehen haben er und sein Großvater