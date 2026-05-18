Sie ist die viertgrößte Burg der Pfalz. Doch seit Jahren gesperrt. Mit der RHEINPFALZ durfte nun erstmals eine Besuchergruppe ins Innere. Diese Waldbaustelle ist spektakulär.

Sie liegt nicht so exponiert auf einem freistehenden Berggipfel wie etwa der Trifels, sondern erhebt sich versteckt im Hinterwald von Flemlingen auf den Ausläufern des Kalkofenbergs. Wer über den Pfälzer Weinsteig an ihr vorbeikommt, sieht erst mal nur eine riesige Sandsteinmauer inmitten von viel Grün: 58 Meter lang, 22 Meter hoch. Doch von außen ist kaum zu erahnen, wie groß die Neuscharfeneck eigentlich ist. Erst wer den Torbogen durchschreitet und am anderen Ende der ausgedehnten Anlage jene monumentale Wand aus Steinblöcken ansteuert, wird ihrer Dimensionen gewahr. Ihre ganze Pracht zeigt sich aber erst von ganz oben.

Seit sieben Jahren ist die Burgruine Neuscharfeneck gesperrt, um sie wieder sicher für Besucher zu machen. Foto: Judith Hörle

Doch all dies bleibt vorbeikommenden Wanderern und Burgenliebhabern seit Jahren verborgen. Denn seit fast sieben Jahren ist die viertgrößte Burganlage der Pfalz gesperrt. Der Scharfeneckverein hatte im Herbst 2019 die Notbremse gezogen, da das Mauerwerk zunehmend verfiel. Mehrfach kam es gar so weit, dass sich Steine lösten und herabpolterten. Lebensgefährlich für Besucher. Ein Gittertor versperrt Neugierigen den Zutritt. Doch heute wird es geöffnet. Erstmals seit der Sperrung der Burg darf eine öffentliche Besuchergruppe hinein und die gewaltige Burgbaustelle aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. Der Scharfeneckverein ermöglicht einer kleinen Gruppe von RHEINPFALZ-Lesern diese exklusive Führung.

Die Burg öffnet – doch beim Geld klemmt’s

Denn die erste Phase der Sicherungsarbeiten nähert sich dem Ende. Noch in diesem Jahr soll es der Öffentlichkeit wieder ermöglicht werden, die Burgruine auch von innen zu bewundern. Zumindest Teile davon – die, die wieder verkehrssicher gemacht werden konnten. Denn die Sanierung der Ruine ist längst nicht abgeschlossen. Eigentlich wollten die ehrenamtlichen Burgbetreuer gleich weitermachen. Doch der zweite Bauabschnitt macht Probleme – beziehungsweise einer der Geldgeber dafür. Die Förderzusage des Bundes liegt vor, Ortsgemeinde und Verein stehen in den Startlöchern, ihren Anteil zu leisten, nur das Land zahlt bislang nicht. Und ohne dessen finanzielle Unterstützung geht’s nicht weiter. Die 400-Einwohner-Gemeinde Flemlingen, der die Anlage gehört, kann solch ein Millionenprojekt unmöglich aus der eigenen Tasche bezahlen.

Ein Blick hinter die Kulissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle

„Ich bin Bürgermeister und Burgenmeister“, stellt sich Peter Henrich der RHEINPFALZ-Gruppe vor, auch wenn er letztere Position angesichts des finanziellen und personellen Kraftakts lieber ans Land abgetreten hätte, wie er am Rande der Führung verrät. „Nachdem wir die Burg aus Sicherheitsgründen sperren mussten, haben wir dem Land angeboten, sie zu übernehmen.“ Also hängt der Erhalt des riesigen Felskolosses weiter an dem Engagement einer Handvoll Ehrenamtlicher. „Uns liegt wirklich viel daran, dass Menschen wieder in die Burg hineindürfen“, sagt Christina Rupp, die seit 2024 Vorsitzende des Scharfeneckvereins ist. Beim Tag des offenen Denkmals am 13. September soll es erstmals so weit sein, kündigt sie schon mal an.

Fake-Treppe und 400-Kilo-Steine

Der Eingangsbereich mit seinem Torbogen und dem markanten Turm erstrahlt bereits wieder in neuem Glanz. Der kann über eine für die Mittelalterzeit doch etwas eigentümlich aussehende Bogentreppe erreicht werden. „Ich fand die schon als Kind reichlich schräg“, verrät Vereinsvorsitzende Rupp. Inzwischen weiß sie: „Die ist Fake.“ Angebaut wurde sie wohl um das Jahr 1800. Damals, als die Pfalz noch zu Bayern gehörte und dessen Hoheiten gerne ihre Sommerfrische hier verbrachten, die Knospen des Tourismus langsam aufbrachen, da hatte sich ein „Verschönerungsverein“ für die Neuscharfeneck gegründet, erzählt Rupp. Denn damals war von der Burg nicht mehr als ein Steinbruch übrig geblieben. „Und der Verschönerungsverein hat sie dann eben so zurecht restauriert, dass sie dem damaligen romantischen Ritterzeit-Empfinden entsprach“, bemerkt die Maikammererin beim Erklimmen der dramatisch wirkenden Stiege.

Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald. Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald. Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Ein Blick hinter die Kullissen der Baustelle Neuscharfeneck: Eindrücke aus der verborgenen Riesenburg im Pfälzerwald Foto: Judith Hörle Foto 1 von 22

Von oben zeigt sich schon der Zentralfelsen der Burg, der von sechs Etagen Baustellengerüst ummantelt ist. Um die gewaltige Mauer inmitten der Burganlage vor dem Abstürzen zu bewahren, ist noch etwas Arbeit nötig. Zementschlämme hält die bis zu 400 Kilogramm schweren Buckelquader zusammen, berichtet Bürgermeister Henrich, der auch zweiter Vorsitzender des Scharfeneckvereins ist. An anderen Stellen halten robuste Stahlklammern und -anker das Mauerwerk an seinem Platz.

Eine kleine Straße aus Stein, 22 Meter über dem Wald

Doch plötzlich öffnet der Himmel seine Schleusen. Im Durchlass des Zentralfelsens suchen wir Schutz. 15 bunte Regenjacken quetschen sich auf zwei Quadratmeter zusammen und nutzen die Zeit eben vergnügt zum Geschichtskundeunterricht. Aber nun sind wir schon so weit, kein Nieselfieselwetter der Welt könnte die Gruppe jetzt noch davon abhalten, den Höhepunkt des Tages zu besteigen. Der Wind fegt an der Mauerkante vorbei. Über einen schmalen Aufgang presst sich das Grüppchen am schützenden alten Gemäuer nach oben. Nur über eine enge steinerne Wendeltreppe gelangt man hinauf zu einer der wohl spektakulärsten Aussichten des Pfälzerwalds. Die erlebt, wer die mächtige Schildmauer der Neuscharfeneck erklimmt.

360-Grad-Panoramablick auf gleich mehrere Burgen, grüne Hügel und Ortschaften. Wenn sich der Himmel nicht gerade verfinstern würde. Dunkle Wolken rücken bedrohlich über unseren Köpfen an, die sich flugs unter Kapuzen vorm herunterprasselnden Regenguss und kurz darauf sogar noch Hagelschauer verbergen. Vielleicht macht gerade das den Moment noch eindrücklicher, wurde jene gigantische Schildmauer doch einst zur Verteidigung gebaut. Denn die Burg war einst hochgerüstet wie keine andere der damaligen Zeit. Wir stehen auf ihrem Schutzwall – und der ist einfach nur absurd viel Mauer. Eine 12 Meter dicke Steinwand. Das ist ungefähr die Länge eines Linienbusses, nur als Mauer. Um deren Bestandssicherung geht es nun in der nächsten Bauphase. Doch wann und ob diese überhaupt beginnen kann, ist ungewiss.