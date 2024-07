Bereits seit 40 Jahren ist Heinz Hünerfauth aus Altdorf mit Begeisterung „Spritzenmann“. In diesen vier Jahrzehnten hat er einiges erlebt, das Spuren hinterlassen hat.

In seiner Familie gebe es keine Feuerwehrleute, erzählt Heinz Hünerfauth. Er sei der erste Floriansjünger gewesen und bis jetzt der einzige, der sich dazu berufen fühlte, immer einsatzbereit zu sein, um Brände und andere Gefahrenlagen zu bewältigen. Alles begann beim Richtfest für die Gäuhalle in Altdorf. Die Kameraden der Feuerwehr sorgten damals für die Bewirtung, und Hünerfauth betätigte sich als Helfer hinter der Theke. Die Chance nutzten die Feuerwehrleute und fragten ihn gleich, ob er auch zur Wehr kommen wolle. „Mich freute die Anfrage, und ich sagte aus Überzeugung zu“, erinnert er sich. Bis heute treibt den 58-jährigen die Überzeugung an, Menschen in Not helfen zu können. Bereits seit 40 Jahren ist er als „Spritzenmann“ aktiv.

Engagiert ist der Altdorfer auch in einer Gruppe, in der Kameradinnen und Kameraden trainiert werden, um das Feuerwehrleistungsabzeichen zu erwerben. Die Feuerwehr Altdorf hat, bestimmt auch dank Heinz Hünerfauth, mehrfach die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Feuerwehren gewonnen. Wie bei allen Feuerwehren wird auch in Altdorf die Kameradschaft groß geschrieben. „Und das ist mir sehr wichtig“, sagt Hünerfauth.

Großbrand in Freimersheimer Mühle prägend

Einer seiner prägendsten Einsätze war der Großbrand der Freimersheimer Mühle 1988. In der Nacht vom 20. auf den 21. April wurden dabei der Südbau der alten Mühle und das Sacklager vernichtet. Zu Beginn seiner Feuerwehrlaufbahn gab es in der Verbandsgemeinde Edenkoben eine Serie von Bränden, bei der mehrere Scheunen in Flammen aufgingen, wie Hünerfauth erzählt. Die Brandstifter hätten später geschnappt werden können. Es sind aber nicht nur Brände, bei denen der 58-Jährige gefragt ist. So erinnert er sich an eine Personensuche im Gommersheimer Wald und am Hilschweiher bei Edenkoben. „Da hatten wir schon große Angst, dass wir die vermisste Person vielleicht nicht mehr rechtzeitig finden würden, da an diesem Tag eine sehr große Hitze mit Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten herrschte.“ Glücklicherweise fanden er und seine Kameraden den Mann rechtzeitig, sodass dieser versorgt werden konnte und sich recht bald erholte.

Vor drei Jahren war Hünerfauth Teil einer Gruppe aus der VG Edenkoben, die sich als Helfer bei der Flutkatastrophe im Ahrtal einbrachte. Die dort gemachten Erfahrungen hallen bis heute ihn ihm nach, wie er nachdenklich sagt. Für sein jahrzehntelanges Engagement hat er nun die Ehrenmedaille der Verbandsgemeinde in Gold und zugleich die Flutmedaille des Landes erhalten.

Stets „unter Feuer“

Beim Ehrungstag für die Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Edenkoben wollte ihm der zuständige erste Beigeordnete Eberhard Frankmann diese übergeben. Doch just, als er zur Gratulationscour ansetzte, gingen im Feuerwehrhaus die Warnmelder an. „Alarm“ hallte es durch den Raum. Die Signale auf den Handgeräten der Altdorfer Wehrleute schrillten auf. In Freisbach war ein Brand ausgebrochen, zu dem die Kameraden und Kameradinnen des Nachbarorts mitalarmiert wurden. 20 Minuten später sprangen die nächsten Feuerwehrleute wie von der Tarantel gestochen auf und rannten zu den Einsatzfahrzeugen. Es hatte aus Freisbach eine Folgealarmierung gegeben. Da dort ein Dachstuhl ausbrannte, wurde die Drehleiter der VG-Feuerwehr benötigt. Der Einsatz während der Feierstunde machte deutlich, dass Feuerwehrleute stets „unter Feuer“ stehen und dies 24 Stunden an sieben Tagen der Woche, das ganze Jahr über.

78 Frauen und Männer wurden an diesem Abend für ihren langjährigen Dienst ausgezeichnet. Zudem erhielten 95 Feuerwehrleute aus fast allen Gemeinden der VG die Fluthilfemedaille des Landes für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Ehrungen

Für 40 Jahre: Heinz Hünerfauth (Altdorf). Für 30 Jahre: Dirk Struppler (Freimersheim), Ingo Heckmann, Joachim Peter (beide Edenkoben). Für 25 Jahre: Hartwig Giese, Kai Hammann, Martin Litty (alle Altdorf), Sebastian Renner (Böbingen), Stefan Lambert (Burrweiler), Christian Centner, Eric Walter, Nicole Meriemi, Tobias Riemer (alle Edenkoben), Timo Drescher (Edesheim), Jan-Dirk Beyersdörfer, Jürgen Wadle (Gleisweiler), Jochen Heinrich, Bernd Knab, Jochen Knab, Thomas Lischer (alle Gommersheim), Christian Keller, Christoph Krieger, Thomas Schreiner (alle Rhodt), Marco Brutscher, Florian Danner, Andreas Roth (alle Roschbach), Mario Lutz, Markus Pieszkalla, Danny Schmitt (alle Venningen). Zudem weitere Wehrleute für 20, 15 und 10 Jahre.