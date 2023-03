Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo steht Bad Bergzabern im Jahr 2030? Auf jeden Fall soll in der Kurstadt der Zukunft bis dahin nachhaltig gewirtschaftet werden. So soll im Kleinen mitgeholfen werden, das Ökosystem Erde in Balance zu halten. Weiter soll die soziale Gerechtigkeit angestrebt werden. Das sind zwei der bei einer öffentlichen Webkonferenz formulierten Kernziele.

E-Bike-Stellplätze am Bahnhof war die von den 45 Teilnehmern der zweiten Webkonferenz am höchsten eingestufte Maßnahme. „Es ist gut, dass dieses Projekt schon in der Umsetzung ist“,