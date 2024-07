Im Rebmeerbad in Bad Bergzabern sind derzeit nicht alle Becken nutzbar. Die Gemeinde stellt einen kostenlosen Shuttlebus nach Steinfeld zur Verfügung. Nur fährt niemand mit. Warum die Verantwortlichen das Angebot trotzdem verlängern.

Im Rebmeerbad sind nach einem Wasserrohrbruch das Nichtschwimmer- und das Planschbecken nicht mehr nutzbar.Doch seit über zwei Wochen können sich Badegäste kostenlos vom Schwimmbad in Bad Bergzabern zum Waldschwimmbad nach Steinfeld fahren lassen, wo alle Becken für Wasserspaß bereitstehen. Die Beförderung wird mit einem Großraumtaxi organisiert, was die Verbandsgemeinde bezahlt. Heißt: Wasserratten fahren kostenlos zum Planschen. Die ersten beiden Ferienwochen wurden als Testphase für den Shuttle-Verkehr genutzt. Danach sollte das Ergebnis ausgewertet und darüber entschieden werden, ob das Angebot eingestellt oder verlängert wird. Nur eine Hand voll Badegäste nutzte den täglichen Service. In der gesamten ersten Woche seien es lediglich fünf Personen gewesen, die im Bus mitgefahren seien, so die Verbandsgemeinde. Daher ist von einem „sehr bescheidenen Zuspruch“ die Rede, sagt der zuständige Beigeordnete Martin Engelhard.

Trotz Flaute: Shuttlebus bleibt

Die Verwaltungsspitze hat entschieden, das Busangebot trotzdem bis zum Ferienende zu verlängern. Die schwache Testphase begründet der Beigeordnete damit, dass am Anfang der Ferien sehr viele im Urlaub seien. Eine Auswertung nach zwei Wochen sei daher nicht repräsentativ, sagt der Zuständige. „So ein Projekt hat immer Anlaufprobleme und kann sich nicht gleich etablieren. Wir werden das jetzt bis zum Ende der Ferien durchziehen, damit jeder das Angebot nutzen kann.“ Und von enormen unnötigen Kosten sei auch nicht die Rede, denn „Bäder produzieren ein Millionendefizit. Da zwingt uns der Bus betriebswirtschaftlich nicht in die Knie“, erklärt Engelhard. Der Shuttleservice koste die Gemeinde 64 Euro pro Tag, sofern jemand einsteigt. Sollte niemand mitfahren, dann werde eine Pauschale von 25 Euro für die Anfahrt des Taxis verlangt. Man hoffe, dass das Angebot in den nächsten Wochen mehr Zuspruch erfährt.

Dann ist der Bus nutzbar

Durch die Entscheidung verkehrt der Bus nun bis zum Ferienende am 23. August. Abfahrt ist täglich um 13 Uhr vor dem Eingang des Rebmeerbades. Die Rückfahrt von Steinfeld findet um 17.30 Uhr vor dem Waldschwimmbad statt und bringt Badegäste wieder zum Rebmeerbad nach Bad Bergzabern. Fahrgäste unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern. Diese ist im Bürgerbüro, online oder im Schwimmbad erhältlich.