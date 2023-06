Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob die Schwimmbäder in der Region in diesem Jahr öffnen können, ist unklar. Dennoch müssen die Kommunen entscheiden, ob die Badesaison vorbereitet werden soll. Am Ende könnte das teuer werden. In Herxheim fiel die Entscheidung denkbar knapp aus.

Lange wurde im vergangenen Jahr über die Öffnung der Schwimmbäder diskutiert, viele Kommunen öffneten ihre Bäder dann doch – trotz Corona. Mit den Erfahrungen und