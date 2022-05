In der Mühlhofener Straße kommt es an der Kita immer wieder zu Verkehrsbehinderungen durch beidseitig geparkte Fahrzeuge. Das Durchkommen von Müllabfuhr, Linienbussen und Lastern sei schwierig, hieß es im Gemeinderat. Eltern könnten ihre Kinder nicht sicher zur Kita bringen, da keine freien Parkplätze zu finden seien. Der Rat diskutierte ein Parkverbot – entweder nur für den Kita-Bereich oder über die ganze Straße. Ein Einwand lautete, dies brächte nur eine Verlagerung der Situation. Man war sich einig, dass die Rechts-und-Linksparkerei eingedämmt werden sollte. Die Parksituation soll nun genauer eruiert werden. Das Ordnungsamt soll kontrollieren und schauen, welche Dauerparker ihre Autos in ihrem Hof oder ihrer Garage parken könnten.