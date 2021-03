Am Sonntag ist die Frist für eine Teilnahme an der öffentlichen Ausschreibung der Übernahme des Schwesternhauses in Erbbaurecht abgelaufen – zur Frage, wie viele Angebote eingereicht wurden, will Pfarrer Peter Nirmaier jedoch keine Auskunft geben. Eine Teilnahme angekündigt hatte das katholische Siedlungswerk Speyer, das bereits seit über zwei Jahren mit der katholischen Gemeinde im Gespräch ist und genehmigte Pläne für Abriss und Neubau in der Schublade hat. Nach Protest gegen den Abriss hat der Verwaltungsrat jedoch Ende Dezember entschieden, die Übernahme der Liegenschaft zunächst öffentlich auszuschreiben. Demnach ist neben der Variante Abriss/Neubau auch die Generalsanierung möglich. Die Entscheidung über die Zukunft der Immobilie trifft der Verwaltungsrat. Wann, ist nicht bekannt.