In Anbetracht des drohenden Abrisses des Schwesternhauses in der Hartmannstraße 45 in Maikammer, plant der Club Sellemols – die Historienfreunde Maikammer-Alsterweiler – eine Zusammenstellung historischer Fotografien und Erinnerungen des Anwesens.

Der Verein sucht aber nicht nur nach Fotos des Schwesternhauses, sondern möchte auch Erinnerungen, die Menschen mit dem Schwesternhaus verknüpfen und möglicherweise auch Anekdoten, die nicht vergessen werden dürfen, für die Nachwelt bewahren. Bilder und Dokumente werden laut Club „fachgerecht digitalisiert“ und umgehend zurückgegeben. Die Erinnerungen werden als Niederschrift oder als Erzählung angenommen, bei Wunsch besteht die Möglichkeit, diese auf Band zu sprechen. Ansprechpartnerin ist Gertrud Schäfer, Friedhofstraße 10, in Maikammer, Telefon 06321/59292, E-Mail schaefer-maikammer@t-online.de. Informationen gibt es auf der Homepage des Club Sellemols unter www.club-sellemols.de.

Wie der Club Sellemols informiert, habe das Schwesternhaus als schützenswertes kulturelles Erbe der Gemeinde Maikammer-Alsterweiler mittlerweile im digitalen Kultur- und Landschaftskataster (KuLaDig) einen Eintrag erhalten. Er finder sich im Internet unter dem Link https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-327328.