Maikammer: Beim ehemaligen Schwesternhaus in der Hartmannstraße 45, dessen Abriss bereits geplant war, hat die katholische Kirchengemeinde noch einmal einen Schritt zurück gemacht. Die Übernahme des Gebäudes im Erbbaurecht ist nun ausgeschrieben worden.

Bei der Frage, was aus dem ehemaligen Schwesternhaus werden soll, hatte die Kirchengemeinde das Gemeinnützige Siedlungswerk Speyer (GSW) ins Boot geholt. Dessen Geschäftsführer Gerhard Müller hatte im Sommer 2019 gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt, dass das Haus abgerissen und durch einen Neubau mit etwa zwölf barrierefreien Wohneinheiten ersetzt werden soll. Ein Umbau des bestehenden Gebäudes sei geprüft worden, allerdings sei ein Neubau unter Berücksichtigung der Auflagen günstiger, hieß es seinerzeit. Müller nannte vor allem den Schallschutz, den Brandschutz und die Barrierefreiheit als Aspekte, die mit einer Sanierung des alten Gebäudes finanziell nicht darstellbar seien. Noch im Dezember 2020 war Müller optimistisch, in diesem Frühjahr loslegen zu können. Allerdings fehlte für das Vorhaben noch die Zustimmung des Pfarrgemeinderats.

Sanierung oder Neubau möglich

Dieser hat nun am 16. Dezember beschlossen, die Übernahme des Gebäudes im Erbbaurecht öffentlich auszuschreiben. Darüber informierte jetzt Pfarrer Peter Nirmaier. Zum Hintergrund: Mitglied des Pfarrgemeinderates ist inzwischen der schärfste Kritiker eines Abrisses, Gerhard Wilhelm. Er argumentiert, das Vorhaben sei nicht vereinbar mit der Intention der Stiftung, auf die das Haus zurückgehe. Außerdem führt er den Aspekt des nachhaltigen Umgangs mit natürlichen Ressourcen an.

Nun also liegt ein Verkaufsangebot vor, bei dem es sich um eine „unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten“ handele, wie es in der Ausschreibung heißt. Dem kirchlichen Eigentümer verbleibe „die volle Entscheidungsfreiheit darüber, ob, an wen und zu welchen Bedingungen die Liegenschaft im Erbbaurecht übergeben“ werde. Die Ausschreibung sieht als Möglichkeiten sowohl eine Gesamtsanierung als auch Abriss und Neubau vor. An beide Varianten sind etliche Bedingungen geknüpft. Unter anderem müssen alle Wohnungen barrierearm, mit Fahrstuhl versehen und für ältere Menschen geeignet sein. Für drei der neu geschaffenen Wohneinheiten behält die katholische Kirchenstiftung sich ein Vorschlags- beziehungsweise Belegungsrecht für Mietinteressenten vor.

Angebote können bis zum 7. März im katholischen Pfarramt Maikammer abgegeben werden.

Nirmaier: Äußerungen in Leserbriefen „vergiften Atmosphäre“

Nach dem RHEINPFALZ-Bericht zum geplanten Abriss des ehemaligen Schwesternhauses (Ausgabe vom 9. Januar) meldeten sich Leser zu Wort, in deren Stellungnahmen Vorwürfe gegen die Kirchengemeinde laut wurden. Pfarrer Peter Nirmaier weist diese entschieden zurück.

Behauptungen, wie das Gesamtbild eines historisch gewachsenen Dorfkerns würden „einen Investor nicht jucken“, oder es sei geplant, „einen Wohnblock hinzuklatschen“ seien unwahr und vergifteten die Atmosphäre, schreibt Nirmaier. Außerdem liege ein Entwurf vor, „der vom Gegenteil überzeuge“. Es sei geprüft worden, ob die Fassade erhalten werden könne. Dies würde jedoch „immense Kosten“ verursachen.

Höchstens die Zinsen verwenden

Nirmaier wendet sich auch gegen die Äußerung, die katholische Kirche hätte „andere Aufgaben als Profit zu erwirtschaften“. Er schreibt: „Würden wir das Gebäude verkaufen, käme das Geld in das sogenannte Stammvermögen der Kirchenstiftung Maikammer, das aufgrund des deutschen Stiftungsrechts nicht angetastet werden darf. Allenfalls die Zinsen dürfen wir im Haushalt verwenden. Deshalb waren wir auch froh über einen Erbpachtzins, der uns aufgrund der sinkenden Kirchensteuereinnahmen eine zusätzliche jährliche Einnahme in den nächsten 99 Jahren gebracht hätte.“

Dem Verwaltungsrat sei gerade aufgrund der Vergangenheit des Gebäudes der soziale Aspekt wichtig. Die Stifter seien der Kirche sehr verbunden gewesen. Deshalb solle das Gebäude in Kirchenhand bleiben. „Da kam uns der Vorschlag des Siedlungswerks entgegen.“ Die Mieten würden deutlich unter vergleichbaren Mieten von Neubauten in Maikammer liegen, so Nirmaier weiter. Es sollte ein „sehr guter Wohnungsmix mit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen“ entstehen. Alle Wohnungen wären „weitestgehend barrierefrei, einige sogar rollstuhlgerecht“.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sei dem Papst sehr wichtig, betont Pfarrer Nirmaier und nimmt damit Bezug auf Gerhard Wilhelm, der sich in seiner Kritik am geplanten Abriss ebenfalls auf den Papst bezieht.