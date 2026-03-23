Vier Kandidaten, vier Wahlmorgen, viele Emotionen: Wir haben die vier Favoriten aus Landau und SÜW begleitet – zwischen Nervosität, Familienmomenten und letzter Bilanz.

WAHLKREIS 49 SÜDLICHE WEINSTRASSE

Alexander Schweitzer kam mit seiner Frau Barbara zur Stimmabgabe in die Bad Bergzaberner Schloßhalle. Kamerateams und Fotografen begleiteten den Urnengang des Südpfälzers. Foto: Andreas Schlick

Alexander Schweitzer (SPD) – Als der Ministerpräsident noch voller Zuversicht ist

Noch kann er lachen, noch ist die Hoffnung groß an diesem Sonntagvormittag, dass er am Abend ebenfalls mit einem Lächeln vor die Kameras treten kann: Alexander Schweitzer ist mit seiner Frau Barbara in die Schlosshalle im heimischen Bad Bergzabern gekommen, um seine Stimme abzugeben. Bei den Kameraleuten und Fotografen, die sich auf dem Parkplatz vor der Halle versammelt haben, löst die Ankunft des Sozialdemokraten eine Mischung aus Panikattacke und körperlicher Höchstleistung aus. Denn Schweitzer hat sich hinter ihrem Rücken die Treppe hinauf zum Eingang begeben. Er kam einfach um die Ecke, soll vorkommen.

Da ruft es aus dem Pulk der Journalisten: „Da ist er!“ Und auf einmal setzt sich die Meute in Bewegung, na ja, die Journalisten rennen vielmehr, um den Moment der Ankunft des Ministerpräsidenten nicht zu verpassen. Schweitzer hält an. „Alles gut?“, fragt er mit einem Lächeln. Jetzt schon. Die Medienleute halten den Gang in die Halle in Bild und Ton fest.

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Am Vorabend der Wahl? Zum Vereinsgeburtstag nach Hauenstein. Ehrensache

Dort ergeht es Schweitzer und seiner Frau dann wie allen Wählerinnen und Wählern: den Pass zeigen, die Wahlbenachrichtigung zeigen, ab in die Kabine. Dann darf der Landesvater seinen Wahlzettel endlich einwerfen, was natürlich wieder festgehalten wird. Alles wichtig, geht ja um was. Draußen dann noch ein kurzes Pressestatement vor den Kameras.

Er sei zuversichtlich mit Blick auf den Wahlausgang, sagt Schweitzer. Viele Menschen hätten ihm in den vergangenen Tagen noch mal bedeutet, dass er im Amt bleiben solle. Die Kameraleute und Fotografen sind zufrieden, sie haben alles im Kasten. Geht doch. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt Schweitzer dann noch, dass er trotz der Anspannung gut geschlafen habe. Am Abend zuvor sei er noch in Hauenstein gewesen – zur Feier anlässlich des 125. Geburtstags des Turnvereins. Ehrensache. Doch auch das wird am Ende nicht helfen, die Landeswahl zu gewinnen. Darüber kann auch der Gewinn des Direktmandats mit deutlichem Vorsprung nicht hinwegtrösten.

Sven Koch schaute am Sonntagmittag im Eiscafé Roma an der Villa Wieser in Herxheim vorbei. Foto: Steven Meyer

Am Wahlsonntag beginnt der Tag für Sven Koch (CDU) anders als in den vergangenen Wochen. Zum ersten Mal seit Langem kann der 39-jährige CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Südliche Weinstraße (49) ausschlafen – „bis 8 Uhr“, erzählt er am Mittag bei einem Gespräch mit der RHEINPFALZ im Eiscafé Roma an der Villa Wieser in Herxheim. Kein Termin, kein frühes Aufstehen, kein straffer Zeitplan. Stattdessen ist es seine sechsjährige Tochter Marie-Madeleine, die ihn schließlich weckt – ein Moment, der sinnbildlich für etwas steht, das im Wahlkampf oft zu kurz gekommen ist: Zeit für die Familie.

Gemeinsam mit seiner Frau Tanja und seiner Tochter genießt Sven Koch ein entspanntes Frühstück. Der aktive Teil des Wahlkampfs ist vorbei, nun rückt nur noch das Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in den Fokus, das am Abend verkündet wird. Gegen 11 Uhr macht sich der Herxheimer Ortsbürgermeister auf den Weg zur Festhalle, um seine Stimme abzugeben. Im Anschluss widmet sich Sven Koch, der seit Dezember 2023 im Landtag sitzt, im Rathaus noch der Terminplanung für die kommende Woche, bevor er den Tag insgesamt ruhiger angehen lässt.

„Müssen das Ergebnis abwarten“

Rückblickend zeigt sich Koch zufrieden mit dem, was hinter ihm liegt. Der Wahlkampf sei erfolgreich gewesen, sagt er. „Gemeinsam mit meinem Team habe ich viel erreicht“, hebt er hervor. Es sei eine intensive Zeit gewesen, geprägt von großem Engagement, Einsatz und Leidenschaft. Er betont, wie wichtig dabei die Unterstützung seiner Familie war, die ihm in den letzten Wochen den Rücken freigehalten habe.

Die Ausgangslage bewertet der 39-Jährige mit realistischer Nüchternheit. Mit Listenplatz 33 sei ein Einzug in den Landtag alles andere als sicher, erklärt er. Dass er auf der Landesliste nicht weiter vorne platziert ist, führt er unter anderem auf geschlechterparitätische Vorgaben zurück. Im Wahlkreis schätzt Sven Koch die Lage realistisch ein: Sein Gegenkandidat, der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweizer (SPD), sei „der schwerste Gegner im Land“. Aber er spricht von der Möglichkeit eines politischen Wandels auf Landesebene: Nach 35 Jahren SPD-geführter Regierung sei ein Wechsel an der Zeit.

Unabhängig vom Wahlausgang steht vor dem Ergebnis fest: Bis zur Konstituierung des neuen Landtags am 18. Mai wird Sven Koch weiterhin Abgeordneter bleiben. Sollte es mit dem Wiedereinzug in den Landtag nicht klappen, hat er bereits eine klare Perspektive. Als ehemaliger Landesbeamter könne er in den Landesdienst zurückkehren, sagt er.

WAHLKREIS 50 LANDAU

Florian Maiers Ehefrau Tanja unterstützte ihn im Wahlkampf, war sogar bei Haustürgesprächen dabei. Foto: Judith Hörle

Der Wecker hat an diesem Sonntag zwar erst um 7.30 Uhr geklingelt, aber Florian Maier lag schon vorher wach im Bett. Seiner Frau Tanja ging es nicht anders. Kurz vorm Urnengang steigt dann doch die Aufregung, selbst bei einer Familie, die so agil und gelassen gleichermaßen ist wie die des SPD-Direktkandidaten für den Wahlkreis Landau (50). Als wir 10.30 Uhr bei ihm in Dammheim klingeln, öffnen seine Kinder. Der Papa macht sich noch fertig. Überhaupt: großes Rumgewusel – Tochter Marlene fährt zu einem Schwimmwettbewerb ins Saarland, Schwester Felina ist beim Hip-Hop-Training und der siebenjährige Lenard – Schwimmer, Fußballer, Klavierspieler und im Wahlkampf auch mal Flyer-Verteiler für den Papa – freut sich auf den Besuch der Alla-Hopp-Anlage nach dem Urnengang.

Wer sich fragt, wie man es schafft, Landtagsabgeordneter, parteipolitischer Sprecher gleich zweier Ressorts, Ortsvorsteher, Stadtratsmitglied, Vereinsmensch und Familienvater gleichzeitig zu sein: Unermüdlicher Tatendrang hat in dieser Familie augenscheinlich System. „Wir sind seit der zwölften Klasse zusammen. Ich kenne es von Anfang an“, sagt seine Frau unaufgeregt, ohne deren Rat und Tat es nicht ginge.

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Im Wahlkampf an 8000 Haustüren geklingelt

Es läuft auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU hinaus – auch im Wahlkreis, das ist Maier bewusst. Seine Zuversicht nimmt ihm das nicht. „Es war schon oft knapp“, sagt er. Und fühlt sich „sehr entspannt“. „Ich habe alles getan, so gut ich es konnte – im Job und im Wahlkampf“, zieht er Bilanz. „Jetzt ist es, wie es ist.“ An rund 8000 Haustüren hat der 40-Jährige geklingelt. Er hat Plakate aufgehängt, ist zwischen Wahlständen, Arbeit in Mainz und Landau, Partei, Terminen und Bürgersprechstunden rotiert. Hat kaum länger als 5 bis 6 Stunden geschlafen, dafür noch Home-Workouts dazwischengeschoben.

Anstrengend sei es gewesen, sagt Maier. Doch mehr zählt für ihn: „Es war eine wertvolle Zeit. Ich konnte mit so vielen Menschen in Kontakt treten, die sonst wahrscheinlich nie zu mir gekommen wären.“ Und es sei noch viel intensiver als vor fünf Jahren, als er seinen ersten Landeswahlkampf mitten in der Pandemie bestritt und dem Ergebnis nur mit seiner Frau zu Hause entgegenfieberte. Heute Abend wird es anders sein. Die SPD trifft sich im Haus Südstern in Landau. Aber noch viel wichtiger: „Jetzt konnten wir auch die Eltern einladen, und unsere Kinder sind dabei.“ Mit ihnen machen sich Florian und Tanja Maier nun auf zur Turnhalle. Die Stimmabgabe ist natürlich auch Familiensache.

Claudia Braun (CDU) – Inmitten der Mandelblüte mit Wahlkampf-Marathon zufrieden

Claudia Braun hat den Wahlsonntag gemütlich angehen lassen. Nach einem Frühstück in der wiedereröffneten Gaststätte Zur Blume traf sie noch eine Freundin, bevor sie mit ihrem Mann Christian die „Mandelmeile“ in der Edenkobener Villastraße entlangschlenderte. Wieder in ihrer gelben Jacke, die im Zuge des Wahlkampfes zu ihrem Markenzeichen wurde. Dabei trage sie schon immer farbenfrohe Kleidung, merkt die Pfälzerin an.

Wählen war sie schon am Vormittag. Das letzte politische Gespräch habe sie am Samstag um 22 Uhr geführt, am Rande der Weinexchange in ihrem Wohnort Edesheim. Damit ging für die 41-Jährige ein Wahlkampf zu Ende, den sie als Marathon erlebt habe. Schon im Sommer hatte sie mit den ersten Haustürgesprächen begonnen. Das rühre daher, dass sie mehr habe laufen müssen als andere Kandidaten. Denn mangels eines politischen Amtes musste sie sich erst in ihrem Wahlkreis bekannt machen. Wobei es ihr auch darum gegangen sei, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

„Musste mehr laufen als andere im Wahlkampf“

Damals sei so mancher Bürger noch überrascht darüber gewesen, dass die nächste Landtagswahl ansteht. „Zuletzt bekam ich von den Menschen immer häufiger zu hören, dass sie schon per Briefwahl abgestimmt hätten“, erzählt Braun.

Aufgrund der vielen Termine und Gespräche seien die vergangenen Monate sehr erlebnisreich gewesen, sagt Braun, die von Beruf Controllerin bei der BASF ist. Immer wieder auf der Bühne zu stehen und dabei auch mal vor rund 200 Menschen zu sprechen, in Podcasts mit Menschen darüber zu reden, was sie antreibt und beschäftigt – so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, das sei schon eine neue Erfahrung gewesen. Wobei Braun auch viel Zeit ins Netzwerken investierte, dabei bekannte Namen aus der Politik in die Region holte, neben Bundestagspräsidentin Julia Klöckner auch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Generalsekretär Carsten Linnemann.