In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ramberg feuerte Ortsbürgermeister Jürgen Munz eine Breitseite gegen die Kreisverwaltung ab. Es ging um eine Mahnung der Kommunalaufsicht und um die Frage, wer die Abrisse in den Außenbezirken vorangetrieben hat. Nun hat der Kreis Stellung bezogen – und widerspricht Munz in vielen Punkten.

Seitdem vor etwas weniger als einem Jahr die ersten Besitzer von Wochenendhäusern im Ramberg Post von der Kreisverwaltung gekriegt haben, wurde vor allem eine Frage diskutiert: Warum jetzt?