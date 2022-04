Das Hauptzollamt Saarbrücken hat am Dienstag 69 Friseursalons und Barbershops im südlichen Rheinland-Pfalz und im Saarland kontrolliert. Betroffen waren auch Friseure und Barbershops im Kreis Germersheim.Im Einsatz waren 49 Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts. Der Einsatz war Teil von bundesweiten Schwerpunktprüfungen. Die Beschäftigten der FKS kontrollierten insbesondere die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I und II, die Mindestarbeitsbedingungen, etwa den bundesweit geltenden Mindestlohn in Höhe von 9,82 Euro, sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern.

142 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Friseursalons und Barbershops wurden am Dienstag gezielt überprüft. Dabei wurden laut Zoll 13 Fälle von fehlender Anmeldung zur Sozialversicherung, zehn Verstöße gegen das Mindestlohngesetz sowie zehn Fälle von Leistungsmissbrauch, also dem unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen, und zwei illegal beschäftigte Ausländern entdeckt.

Unterstützt wurden die Zollbeamten von Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit, der verschiedenen Ordnungsämter und Handwerkskammer des Saarlandes. Wie viele Verstöße im Kreis Germersheim entdeckt wurden, konnte das Hauptzollamt auf Nachfrage nicht mitteilen. Bekanntgegeben wurde nur die Gesamtzahl der Fälle im kontrollierten Gebiet.