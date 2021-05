Das Geldsäckel in Schwanheim ist gut gefüllt. Das Dorf im Rimbachtal weist in diesem und im nächsten Jahr stattliche Überschüsse im Haushaltsetat auf, wie bei der Ratssitzung in der Hubertushalle deutlich wurde. Zu erwarten ist aber, dass die Corona-Krise die Steuererträge mindern wird.

Weil Distanzhalten noch immer das Gebot der Stunde ist, hatte sich der Ortsgemeinderat am Dienstag in der Hubertushalle, statt im Bürgerhaus, zur Wiederaufnahme seiner politischen Geschäfte eingefunden.

Im großen Kreis erläuterte stehend Ortsbürgermeister Herbert Schwarzmüller den Doppelhaushalt 2020/21, dessen Zahlen „ganz gut aussehen“. Der Etat sei mit Kämmerer Roger Hammer „noch zu Beginn der Corona-Krise erstellt worden“, merkte er an. Die Steuererträge seien anhand der letzten Orientierungsdaten berechnet worden, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise könnten aber nicht ansatzweise prognostiziert werden, hieß es. Ein Rückgang, deren Höhe von Dauer und Einschränkungen am Markt und weiterer Entwicklungen abhänge, sei zu befürchten, so der Ortschef. Durch die gebildeten Rücklagen seien aber laufende und künftige Projekte ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Überschuss 2020 und 2021

Das Zahlenwerk: In diesem Jahr weist der Ergebnishaushalt bei Gesamterträgen von 1,66 Millionen Euro und Aufwendungen von 1,49 Millionen Euro einen Überschuss von 170.800 Euro auf. Im Folgejahr beträgt das Plus 132.300 Euro.

Für den Gebäudeunterhalt von Kindergärten sind jährlich 30.000 Euro eingestellt, die Pflege der Kinderspielplätze wurde auf 3000 Euro erhöht; 2020 stehen für die Dorferneuerung 15.000 Euro zur Dorfmoderation zur Verfügung, die Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzepts wird mit 12.000 Euro gefördert. 5000 Euro wurden für die Planungsarbeiten des Seniorenprojekts veranschlagt. Fürs Umsetzen des Quartierskonzepts im Ort (Energieeinsparungen) sind knapp 40.000 Euro bereitgestellt, wofür Fördermittel in Höhe von knapp 34.000 Euro erwartet werden. Insgesamt 20.000 Euro sind für die Heizungsanlage und weitere Umbaumaßnahmen im Bürgerhaus zu berappen.

Erschließung des Neubaugebiets größter Posten

Der Finanzhaushalt 2020 weist bei Einzahlungen von 1,59 Millionen Euro und Auszahlungen von 1,39 Millionen Euro ein Plus von 220.800 Euro auf; im Folgejahr beträgt der Überschuss gut 185. 000 Euro (freien Finanzspitze). „Für Investitionsmaßnahmen sind in beiden Jahren keine Darlehen nötig“, freute sich Schwarzmüller. Der Finanzbedarf von heuer 500.000 Euro kann neben den er wirtschafteten Überschüssen aus dem Kassenbestand und den zweckgebundenen Rücklagen der Wegebeiträge gedeckt werden.

Größte Posten im laufenden Jahr sind die Erschließung des Neubaugebiets mit 170.000 Euro, die Gestaltung des Dorfmittelpunkts mit 155.000 Euro sowie der Straßenbau, der mit 132.000 Euro zu Buche schlägt. Weitere 30.000 Euro fallen für die Erschließung des Gewerbegebiets an, 13.000 Euro für die Vereinsförderung.

Im nächsten Jahr werden Investitionen von über 770.000 Euro getätigt. Auf den Straßenbau entfallen 221.000 Euro, auf die Erschließung des Neubaugebiets 205.000 Euro, auf den Dorfmittelpunkt 151.000 Euro. Fürs Erschließen des Gewerbegebiets sind noch mal 120.000 Euro zu berappen, für die Fahrzeughalle 75.000 Euro. An Umlagen sind für die VG 28 Prozent zu zahlen, an den Kreis 43,5 Prozent. Der Rat nahm den Etat einstimmig an. Unisono war er auch für die Auftragsvergaben für das Projekt „Dorfmittelpunkt 2“.