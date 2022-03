Wer sich gerne selbst bewegt und auch ältere Menschen aus dem Landkreis dazu animieren möchte, kann sich ehrenamtlich engagieren.

Ute Wingerter, Sigrid Hauck-Vollmar und Patricia Niederer vom auch im Kreis SÜW etablierten Projekt Gemeindeschwester plus suchen Interessierte, die als Bewegungsbegleiterin oder Bewegungsbegleiter tätig sein möchten. Interessierte können an einer Übungsstunde teilnehmen, um zu erfahren, was hinter diesem Ehrenamt steckt.

Wer möchte, kann außerdem an einer zweitägigen Bewegungsbegleiter-Schulung des Pfälzer Turnerbundes teilnehmen. Dort wird auch ein Trolley mit Utensilien verteilt, die bei Übungsstunden eingesetzt werden können. Bereits am kommenden Wochenende wird eine Schulung in Herxheimweyher zum Bewegungsbegleiter von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz in Kooperation mit den ortsansässigen Landfrauen angeboten.

Informationen gibt es bei den Gemeindeschwestern plus: Zuständig für die Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern ist Ute Wingerter, Telefon 06341 940 656, E-Mail: ute.wingerter@suedliche-weinstrasse.de. Für die Verbandsgemeinden Bad Bergzabern und Offenbach ist Sigrid Hauck-Vollmar Ansprechpartnerin, sie ist erreichbar unter Telefon 06341 940657 oder per E-Mail an sigrid.hauck-vollmar@suedliche-weinstrasse.de. Bürger aus den Verbandsgemeinden Edenkoben und Herxheim erreichen Patricia Niederer unter Telefon 06341 940655 oder per E-Mail an patricia.niederer@suedliche-weinstrasse.de.