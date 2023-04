Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die energetische Sanierung der Horbach-Grundschule schreitet voran. Das Dach ist erneuert, eine zusätzliche Fotovoltaikanlage soll im neuen Jahr ebenso folgen wie eine Heizungssanierung. Macht nun ein altbekanntes Problem einen Strich durch die Rechnung?

„Die Dächer sind fertig“, sagt der Verbandsgemeinde-Beigeordnete Klemens Ott zum Stand der Arbeiten an der Grundschule in Gleiszellen-Gleishorbach. Es wurde in den vergangenen Monaten ordentlich