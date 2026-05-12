Weil auf dem Schulklo oft Unfug getrieben wird, greifen die Verantwortlichen durch. Sie beschränken teilweise den Zugang zur Toilette. Nun werden digitale Lösungen diskutiert.

Ob in Edenkoben, Herxheim oder Landau – die Schulen in diesen und anderen Orten haben meist mit dem gleichen Problem zu kämpfen: damit, dass die Toiletten dreckig hinterlassen oder gar beschädigt werden. Mit der Folge, dass sich Jugendliche unwohl fühlen, wenn sie mal aufs Klo müssen. Trends in den sozialen Netzwerken, speziell Videos auf Tiktok, befördern das Ganze, weil sich dadurch überall Nachahmer finden. So wurden Mädchen und Jungen zeitweise dazu angeregt, Schulgegenstände zu beschädigen oder zu stehlen oder Aufnahmen von gefährlichen Aktionen auf dem Schulklo zu machen.

Das Problem ist, dass es nicht das eine Mittel im Kampf gegen Vandalismus auf dem Schulklo gibt. In der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben zum Beispiel hat es geklappt, Ruhe in die Sache reinzubringen, indem man die WCs nur in den Pausen öffnet und Toilettengänge der Schüler während der Unterrichtszeit dokumentiert.

Schlüssel-Prinzip teilweise zu umständlich

Am Pamina-Schulzentrum in Herxheim aber, wo ein ähnliches Prinzip eingeführt wurde, hat die neue Regelung auch für Ärger gesorgt. Manche Eltern und Schüler halten sie nämlich nicht für praktikabel, weil die Schüler viel Unterrichtszeit verlieren, wenn sie mal aufs Klo müssten. Dafür muss man wissen, dass ein Gebäudeteil des Schulzentrums wegen einer Schadstoffbeseitigung gesperrt ist. Dadurch wird ein Teil der Klassen in Containern unterrichtet. Auch wenn sich die Toiletten gegenüber befinden, müssen die Schüler ins Sekretariat, um dort den Schlüssel abzuholen, müssen ihn dort wieder abgeben, bevor sie dann wieder zurück in die Klasse können.

Die Leiter der Realschule und des Gymnasiums betonten, keine bessere Lösung gefunden zu haben, um den Toilettenzugang besser regeln zu können. Das heißt aber nicht, dass es keine anderen Lösungen gibt. Denn an anderer Stelle wird aus den gleichen Gründen auf digitale Mittel gesetzt. An der Integrierten Gesamtschule Kreyenbrück bei Oldenburg wurden Token verteilt: Das sind elektronische, persönlich zugeordnete Schlüssel, mit denen sich die Toiletten-Anlagen öffnen lassen. Die Teilnahme ist freiwillig, doch fast alle machen mit, wie die Lokalzeitung berichtet.

Macht eine Chip-Lösung bald Schule?

Stellt der Schüler Beschädigungen, Verschmutzungen oder etwas anderes Auffälliges auf der Schultoilette fest, meldet er das im Sekretariat, wo durch die Technik nachvollzogen werden kann, wer dafür verantwortlich sein kann. Die Erfahrung der Schulgemeinschaft ist bislang positiv, wie dem Zeitungsbericht zu entnehmen ist.

Darauf angesprochen, teilt Simon Lietzmann vom Gymnasium in Herxheim mit, dass man das Konzept prüfen werde. „Grundsätzlich finden wir das interessant. Allerdings haben wir nicht die räumlichen Gegebenheiten, um hierbei auf Freiwilligkeit zu setzen“, schickt der Schulleiter voraus.

Das Ziel: Schulen mit sauberen Toiletten

Anders ausgedrückt: Es muss ein Modell gefunden werden, das zum jeweiligen Schulgebäude und der Schulgemeinschaft passt. So formuliert es die Kreisverwaltung SÜW, die gegenüber der RHEINPFALZ angibt, mit einer ihrer Schulen hinsichtlich dieser Chip-Lösung im Gespräch zu sein. Weil diese noch nicht abgeschlossen seien und das Konzept erst der Schulgemeinschaft präsentiert werden soll, möchte die Verwaltung nicht verraten, welcher Schulstandort gemeint ist. „Eine Umsetzung ist jedoch nicht beschlossen und wäre auch mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden“, teilt Kreissprecherin Jennifer Back mit.

Zumal sich bereits Probleme aufgetan hätten. So würde es an dem betreffenden Schulstandort mehrere Toiletten in einem Raum geben, sodass sich mehrere Schüler gleichzeitig dort aufhalten können. „Es wäre also nicht zwingend nachweisbar, wer für eine potenzielle Verschmutzung oder Beschädigung infragekommt.“ Des Weiteren wäre es nicht ausgeschlossen, dass die Verschmutzung oder Beschädigung einer Kabine erst verspätet auffällt. Dann wäre es genauso schwierig, den Verantwortlichen ausfindig zu machen.

Das sagt die Stadt Landau

Doch auch bei der Stadt Landau haben Schulen bereits wegen elektronischer Schlüssel angeklopft. Doch abgesehen von dem organisatorischen Aufwand, der durch die Verteilung der personalisierten Chips anfallen würde, gebe es datenschutzrechtliche Bedenken. „Etwa wenn es darum geht, Zugänge nachzuvollziehen“, so eine Stadtsprecherin. Zumal auch hier meist das Problem bestehe, dass nicht der eine Übeltäter schnell und einfach zu identifizieren sei, da die Toiletten meist mehrere Kabinen haben.

„Unsere Erfahrung zeigt: Vorbeugung ist hier besonders wichtig. Dazu gehören Aufklärung, Sensibilisierung und die enge Zusammenarbeit mit den Schulen.“ Ziel sei es, ein verantwortungsvolles Verhalten zu fördern, damit es gar nicht erst zu größeren Problemen komme.