Schulen im Landkreis Südliche Weinstraße haben mit Hilfe von recycelbaren Papierhandtüchern zur Einsparung von CO2 beigetragen. Dahinter steckt ein System, das 2021 eingeführt wurde.

Seitdem werfen Schüler sechs weiterführender Schulen in Trägerschaft des Landkreises ihre benutzten Papiertücher in einen separaten, eigens dafür vorgesehenen Behälter. Im vergangenen Jahr konnten laut Mitteilung des Kreises zusammengerechnet rund 2,7 Tonnen benutzte Papierhandtücher aus den Toilettenvorräumen für neue Hygienepapierprodukte wiederverwendet werden, anstatt im Restmüll zu landen. Dadurch hat sich die CO 2 -Bilanz um rund 1,2 Tonnen CO 2 -Äquivalente verbessert.

„Die Zahlen zeigen einmal mehr, dass es beim Thema Klimaschutz auch auf die vielen kleinen Bausteine ankommt, um unseren Planeten zu schützen“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Mit dem Erreichten wolle sich der Landkreis aber nicht zufriedengeben: Das Projekt soll nun auf weitere Schulen in Trägerschaft des Kreises sowie auf die Dienstgebäude der Kreisverwaltung ausgedehnt werden, kündigt Seefeldt an. Dort werden künftig ebenfalls neue Müllbehälter stehen, in die die Tücher wandern. „Damit wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und unseren Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften leisten“, so der Kreischef.