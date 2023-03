Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern ist ein riesiger Bohrer angerückt. Er stößt in die Tiefe vor, damit unterirdisch Glasfaserrohre verlegt werden können. Überall im Kreis werden die weiterführenden Schulen digital aufgerüstet. Der Digitalpakt macht’s möglich.

„Wir drücken richtig auf die Tube“, sagt Ulrich Teichmann (Grüne) nicht ohne Stolz. Der für Schulen zuständige Kreisbeigeordnete besichtigt den