Auch in der Ferienzeit wird in Schulen im Landkreis SÜW gearbeitet, und zwar an der Technik. Für die digitale Zukunft sind die Einrichtungen weitestgehend gerüstet. Viele haben Glasfaser, IT-Geräte sind beschafft worden. Eine Herausforderung bleibt aber.

Kreide, den selbst noch Mittdreiziger von heute aus ihrer Schulzeit kennen, wird kaum mehr benötigt, um etwas an die Tafel zu schreiben oder zu zeichnen. Stattdessen arbeiten Schulen mit multifunktionalen