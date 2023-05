Die Schulabteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist umgezogen. Alle Verwaltungsbereiche, die mit den weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises zu tun haben – vom Unterhalt der Schulen über die Schülerbeförderung, die Ganztagsschulverpflegung bis hin zur Schulbuchausleihe –, sind ab sofort in der Albert-Einstein-Straße 29 in Landau zu finden, teilt die Verwaltung mit. Da klingelt was? Richtig, an der Adresse befand sich zuvor das gemeinsame Impfzentrum der Stadt Landau und des Landkreises. Auch die Geschäftsstellen der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule haben nun an diesem Standort ihren Sitz. Damit alle Anliegen rasch bearbeitet werden können und möglichst keine Wartezeit entsteht, sollen die Bürger vor einem persönlichen Besuch einen Termin mit der zuständigen Ansprechperson vereinbaren. Falls diese Ansprechperson noch nicht bekannt beziehungsweise auf der Webseite www.suedliche-weistrasse.de zu ermitteln ist, bitte die Zentrale Auskunft der Kreisverwaltung kontaktieren, Telefonnummer 06341 9400, E-Mail auskunft@suedliche-weinstrasse.de. Zum Dienstgebäude in der Albert-Einstein-Straße 29 gehören auch barrierefreie Besprechungs- und Veranstaltungsräume.