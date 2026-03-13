Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Tablets und Smartboards allein für einen digitalen Schulalltag genügen. Es braucht eine einheitliche Strategie.

Man wird den Eindruck nicht los, dass die Schulen in Rheinland-Pfalz in Sachen Digitalisierung hinterherhinken. Mit dem Digitalpakt musste eine Notlösung her, um Geld in die Hand nehmen und Einrichtungen mit der nötigen Infrastruktur und IT-Geräten ausstatten zu können. Dass es damit nicht getan ist, den Lehrern und Schülern Tablets in die Hand zu drücken, so nach dem Motto „Nun macht mal“, wird nun immer deutlicher.

Die Geräte müssen gewartet werden. Wenn die Technik streikt, ein Kabel fehlt oder das Passwort vergessen wurde, brauchen Lehrer wie Schüler Hilfe. Wenn die Stadt Landau jetzt mitteilt, dass sie wegen der hohen Kosten diese Unterstützung nicht in dem Umfang leisten kann, die es bräuchte, wird es dramatisch. Es kommt die absurde Tatsache hinzu, dass jede Kommune, wenn nicht gar jede Schule, ein eigenes IT-System hat, da sie unterschiedliche Softwareprogramme nutzen.

Das verursacht in allen kommunalen Kassen Kosten, die man sparen könnte, etwa durch eine Kooperation. Ärgerlich nur, wenn selbst das nicht geht. Jedenfalls konnten die Stadt Landau und der Landkreis SÜW in diesem Feld nicht zusammenarbeiten. Dass in Edenkoben Lehrer zusätzlich als IT-Nothelfer beschäftigt werden, mag ein positives Beispiel sein, ist aber wohl nicht im Sinne des Erfinders.

Den Eltern ist es egal, wer den Support der Schul-IT finanziert, ob nun das Land oder die Kommune. Ihnen ist wichtig, dass ihr Nachwuchs im Schulalltag die digitalen Mittel zu nutzen weiß. Nichtsdestotrotz wäre es nicht unklug, wenn das Land das Heft in die Hand nehmen würde, um ein Zeichen in der Bildungspolitik zu setzen, statt mit Blick auf die Kosten die Gemeinden mit den Insellösungen alleine zu lassen. So viel sollten den Entscheidungsträgern die Fachkräfte von morgen wert sein.