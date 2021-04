Die Unesco-AG des Pamina-Schulzentrums Herxheim hat Terra Preta hergestellt, um die Pflanzung eines Winzig-Waldes vorzubereiten. Die humusreiche „schwarze Erde“ sei schon vor Hunderten von Jahren von den Bewohnern des Amazonasbeckens verwendet worden, heißt es. Die jungen Naturschützer haben dafür drei Tonnen Kompost und eine Ladung Hackschnitzel in zwei Stahltonnen gefüllt und in Holzkohle verwandelt. Weitere Zutaten wie Pferdemist und Tonscherben werden hinzugefügt. Zahlreiche lokale Spender haben sich an der Aktion beteiligt. Eine der beiden Winzig-Wald-Flächen auf dem Schulgelände beim Teich wurde für die bevorstehende Bepflanzung bereits eingezäunt. Zudem wurde eine Fläche von rund 200 Quadratmetern bereits mit 600 heimischen Gehölzen bepflanzt. In fünf Jahren wird der Winzig-Wald voraussichtlich eine Höhe von fünf Metern erreichen.