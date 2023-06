Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor sechs Jahren hat sich Antje Grieß den Wunsch nach einem eigenen Haus erfüllt. Der Geldbeutel war schmal, aber ihr handwerkliches Geschick ist groß. So hat die Schreinerin das alte Siebeldinger Schulhaus in beeindruckender Eigenleistung in einen ganz individuellen Wohntraum verwandelt. Doch auf dem Weg dorthin flossen auch mal Tränen.

Ein unscheinbares, gelb gestrichenes Haus an der Ecke zur Weinstraße. Efeu- und weinrebenumrankt. Mit einem großen Feigenbaum, der bald süße Früchtchen tragen wird. Manche