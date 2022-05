Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Schornsteinfegerhandwerk keinen Halt. Dies führt mittlerweile dazu, dass Bezirksschornsteinfeger die Arbeiten in ihren Kehrbezirken nicht immer alleine bewältigen können. Deswegen sind die Eigentümer selbst gefragt.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass sich Eigentümer von Grundstücken und Räumen selbst darum kümmern müssen, dass erforderliche Arbeiten nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz fristgerecht ausgeführt werden. Da nämlich viele Schornsteinfeger die Verwaltung der Termine als Serviceleistung erledigen, ist diese Regelung, die bereits seit 2013 gilt, vielen nicht bekannt.

„Die Bürger sollten sich nicht alleine darauf verlassen, dass der Schornsteinfeger selbstständig vorbeikommt, sondern müssen ihre Termine im Blick behalten“, betont die Kreisverwaltung. Werden diese nicht eingehalten, stellt die Ordnungsbehörde einen kostenpflichtigen Zweitbescheid aus. Wird auch dieser ignoriert, erledigt der Bezirksschornsteinfeger die Arbeiten zwangsweise. Die Nichtveranlassung der Arbeiten ist jedoch eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann.

Wann muss was erledigt werden?

Der Kunde hat übrigens freie Wahl. Entweder kann er den Bezirksschornsteinfeger mit den Arbeiten beauftragen und überlässt ihm die Terminüberwachung. Oder er kann einen Schornsteinfegerbetrieb außerhalb des hoheitlichen Bereichs beauftragen. Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger überwacht dann nur die Einhaltung der Arbeiten.

Und woher erfahren die Eigentümer, welche Arbeiten an welchen Anlagen in welchem Zeitraum zu erledigen sind? Darüber informiert der Feuerstättenbescheid, den der Eigentümer nach jeder Feuerstättenschau per Post vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger erhält, wie die Ordnungsbehörde erklärt. Für bestimmte, sogenannte hoheitliche Aufgaben, ist kein Wettbewerb vorgesehen. Das heißt, diese dürfen ausschließlich vom jeweiligen Bezirksschornsteinfeger erledigt werden. Dies betrifft beispielsweise die Feuerstättenschau einschließlich der Prüfung der Betriebs- und Brandsicherheit der Anlagen, die Ausstellung von Feuerstättenbescheiden oder die Führung des Kehrbuchs.

Unter www.schornsteinfeger.de sind die zuständigen Bezirksschornsteinfeger und eine Vielzahl von Innungsfachbetrieben zur freien Auswahl verzeichnet.