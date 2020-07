In einer frei zugänglichen „Regio-Box“ im Hof gibt es beim Winzerhof Ernst in Maikammer jetzt Wein aus eigener Erzeugung und alles, was man sonst noch für einen „Schorle to go“ braucht.

Der Winzerhof Ernst in Maikammer im Hohlweg 3 ist seit über

20 Jahren bekannt für seine „Straußwirtschaft“ inmitten der Weinberge. Fast mit Alleinstellungsmerkmal war es bisher stets möglich, sich am Weinstand selbst zu bedienen, Wein einzuschenken und einfach das Geld in eine Kasse zu werfen. Die Coronakrise hat dies alles zunichte gemacht.

Nun hat die Winzerfamilie Ernst eine größere Summe investiert und wie schon einige in der Pfalz einen „Weinautomat“ installiert. „Schorle to go“, das Schlagwort der letzten Wochen, ist hier fachmännisch umgesetzt worden. Rund um die Uhr kann man an einem Automat nun Wein, Secco, Mineralwasser und Dubbegläser erwerben. So mancher, dem zu Hause oder als Wanderer der Wein ausgegangen ist, kann sich hier schnell mit gekühltem Nachschub versorgen.

Der Jugendschutz wird erfüllt, da vor dem Bezahlvorgang (nur EC-Karte) der Personalausweis einzulesen ist. Eine Kameraüberwachung schützt bei Vandalismus. Im Moment können die erworbenen Produkte noch nicht vor Ort verzehrt werden, da die Schutzbestimmungen noch die Erfassung von Personendaten bei Verzehr an der „Weinquelle“ verlangen.