Rund zwei Jahren, nachdem der Vorschlag, einen Friedweinberg anzulegen, erstmals aufgetaucht ist, ist das Projekt auf der Zielgeraden. Inzwischen ist es nicht mehr das erste dieser Art in der Pfalz.

Die klassische Form der Bestattung im Holzsarg auf dem örtlichen Friedhof, wie wir sie seit Jahrhunderten kennen, wird mehr und mehr von alternativen Bestattungsarten abgelöst. Für viele noch etwas exotisch anmutend und derzeit noch nicht sehr weit verbreitet ist die Bestattung im Friedweinberg, die letzte Ruhe unter Weinreben. Das Interesse scheint gleichwohl groß zu sein.

St. Martin war die erste pfälzische Gemeinde, in der diese Möglichkeit auf die Tagesordnung kam. Das ist jedoch bereits über zwei Jahre her. Inzwischen ist im Landauer Stadtteil Wollmesheim ein Friedweinberg seiner Bestimmung übergeben worden. Es ist der erste in der Pfalz und der dritte in Deutschland. Nun will die Ortsgemeinde St. Martin nachziehen. Die Pläne sind bereits fertig, die Ausschreibung der Arbeiten ist gelaufen. Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Mittwoch sieht nun die Vergabe der Arbeiten und parallel dazu die Sanierung der Hauptwege auf dem Friedhof vor. Die Gesamtkosten hierfür sollen sich auf gut 109.000 Euro belaufen.

Bauzeit von nur vier Wochen

Während es in Wollmesheim von der Idee bis zur Fertigstellung nur sechs Monate dauerte, hat sich die Umsetzung in St. Martin verzögert, nicht zuletzt durch die Folgen der Corona-Pandemie. Wenn der Rat nun grünes Licht gibt, kann mit den Arbeiten begonnen werden. Bei einer voraussichtlichen Bauzeit von nur vier Wochen wäre die Ruhestätte schon im Sommer fertiggestellt.

Der Friedweinberg, der auf zwei Ebenen entstehen soll, wird optisch einem realen Weinberg möglichst nahe kommen. Als Bestattungsorte werden Rebzeilen und Einzelreben angeboten. Vorgesehen sind 40 Reihengräber am Weinstock, 52 Wahlgräber, elf Gräber für je zwei Urnen, 15 Familiengräber mit jeweils bis zu sechs Urnen und 48 Wiesengräber. Anonyme Bestattungen sind nicht vorgesehen.

„Nicht einfach zu handhaben“

Wie Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) auf Anfrage erklärte, gibt es schon jetzt wöchentlich Anfragen von Interessenten, die sich einen Platz auf dem Friedweinberg für den Fall ihres Ablebens reservieren wollen. „Das ist nicht ganz einfach zu handhaben. Wir wollen natürlich nicht alle Gräber im Vorfeld reservieren. Auch die Frage, ob vielleicht nur Bürgerinnen und Bürger aus St. Martin sowie solche, die einen Bezug zum Ort hatten, hier zur letzten Ruhe gebettet werden, muss noch vom Rat behandelt werden“, erklärt Glaser. Letztlich müsse alles in der Friedhofssatzung der Gemeinde festgeschrieben werden.

Glaser bekräftigte noch einmal, dass die Trauben aus dem Friedweinberg in keiner Weise verwendet werden sollen.