Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kostja Miller hat „die Kochmütze auf“. Er ist einer von fünf Köchen, die im Muskatellerhof in Gleiszellen-Gleishorbach zu normalen Zeiten am Herd stehen. Außerdem, so sagt er