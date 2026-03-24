In Roschbach ist der seltene Fall eingetreten, dass die Gemeinde vorerst nur eingeschränkt Geld ausgeben kann. Die Lokalpolitiker haben den Haushalt nicht genehmigt.

Ende dieser Woche sollen in Roschbach für die Kita-Erweiterung die nächsten Aufträge vergeben werden. Doch zuvor muss der Gemeinderat den Haushalt genehmigt haben. Denn erst dann stehen den Verantwortlichen die kommunalen Mittel bereit, um die Maßnahmen finanzieren zu können. Doch das Pfälzer Dorf droht, handlungsunfähig zu bleiben.

Denn es ist genau das passiert, womit Ortsbürgermeister Marco Brutscher nicht gerechnet hatte. In der jüngsten Gemeinderatssitzung bewilligten vier Ratsmitglieder den Etat, sechs waren dagegen. Somit wurde der Haushaltsplan mangels Mehrheit abgelehnt. Heißt im Falle der Kita, dass sich die Arbeiten verzögern könnten, wenn dieser Zustand länger andauert.

Können Mehreinnahmen generiert werden?

Brutscher zeigt sich überrascht über das knappe Ergebnis. Auch, weil der Plan zuvor im zuständigen Haupt- und Finanzausschuss besprochen und mit deutlicher Mehrheit bewilligt worden war. Es gebe verschiedene Erklärungen dafür, wieso es nun im Rat eine zu geringe Zustimmung für das Zahlenwerk gab. Brutscher weiß beispielsweise davon, dass manch einer die geplanten Steuererhöhungen kritisch sah. Diese seien allerdings nötig, um einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren, also schwarze Zahlen schreiben zu können. Gerade für das Jahr 2027 war ein Minus zu erwarten.

Dabei geht es vergleichsweise um überschaubare Beträge. Zusammengerechnet rund 8000 Euro sollen zusätzlich über die Gewerbe- und die beiden Grundsteuern generiert werden, um das Minus ausgleichen zu können. Das Defizit wird auf die höhere Kreisumlage und die anfallenden Kita-Kosten zurückgeführt. Wobei man beim Kindergarten das Glück habe, günstiger wegzukommen, als man erwartet hatte. Dadurch, dass Gleisweiler mangels einer eigenen Kita ihren Nachwuchs künftig in ihre Einrichtung schicken wird. Für diese „Gastfreundschaft“ erhält Roschbach eine finanzielle Unterstützung in Höhe von rund 230.000 Euro. Dadurch verringert sich der Eigenanteil. Zumal die Nachbarn, auch Flemlingen, die laufenden Kosten mittragen, sodass die Ersparnis auf Dauer umso größer sein werde.

Ratsmitglied begründet seine Ablehnung

Unter den Ratsmitgliedern, die gegen den Etat stimmten, war Franz Pioth. Für seine ablehnende Haltung gebe es einen bestimmten Grund, teilt er der RHEINPFALZ mit. Er hatte in seiner Rede zum Haushalt angeregt, weniger Ausgaben für die Renovierung der Leichenhalle einzuplanen und stattdessen Geld in eine Überplanung des Friedhofs zu stecken. Weil sich das Friedhofsbild angesichts des neuen Bestattungsgesetzes verändern dürfte, wie Pioth kürzlich einem RHEINPFALZ-Bericht entnehmen konnte, sei ein neues Gestaltungskonzept für die Anlage geboten. Weil nicht mal auf diesen Vorschlag eingegangen wurde, war Pioth so verärgert, dass er den Haushaltsplan ablehnte.

Auf Anfrage teilt Brutscher mit, dass er dieser Idee nichts abgewinnen konnte, weil diese Planungskosten auch eine Umsetzung erforderlich machen würden und damit Folgekosten nach sich ziehen würden. Insofern sei es der falsche Zeitpunkt gewesen, um es anzusprechen.

Damit die Gemeinde handlungsfähig bleibt, wurde kurzfristig eine weitere Ratssitzung einberufen. In dieser Beratung soll der Haushaltsplan verabschiedet werden, der laut Brutscher geringfügig verändert wurde. So werde beispielsweise die angedachte PV-Anlage auf dem Kita-Dach kleiner dimensioniert, sodass man um die 15.000 Euro günstiger wegkommt.