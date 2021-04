Modepark Röther und die Pfalzwerke kooperieren in einem gemeinsamen Projekt zur Elektromobilität am Röther-Standort in Rohrbach. Dort wurde am Mittwoch auf dem Kundenparkplatz des Südpfalz-Centers eine E-Schnellladesäule offiziell in Betrieb genommen.

Die Ladepunkte mit einer Leistung von 120 Kilowatt stehen auf dem Kundenparkplatz und sind dort schnell und einfach zugänglich. Geladen wird ganz bequem über App oder andere Authentifizierungsmöglichkeiten. Betrieben werden die Ladesäulen für klimaneutrales Fahren mit 100 Prozent Ökostrom. Der Vorteil von Schnellladepunkten liegt, wie der Name bereits sagt, in der Schnelligkeit des Aufladeprozesses: Bei einer Leistung von 120 Kilowatt kann bereits in rund 20 Minuten etwa eine Reichweite von 250 Kilometern nachgeladen werden.

Als strategisches Ziel beschränken sich die Pfalzwerke beim Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht auf die Region Pfalz/Saarpfalz, sondern sind bundesweit aktiv. Bereits jetzt betreiben die Pfalzwerke bundesweit ein Ladenetz von über 350 Ladepunkten für Autos.

Info

