Die Bauzeit hat sich um zwei Jahre verzögert. Die Kosten sind gestiegen. Die Informationen auf der Homepage der Kreisverwaltung sind veraltet. In Gemeinderatssitzungen rauchen die Köpfe beim Thema Breitbandausbau. Was ist Stand der Dinge?

Nicht wenige Bürger im Kreis können ein Mittagessen kochen, bis ihr Computer ein Foto verschickt oder hochgeladen hat. Knapp 16.100 von 110.000 Einwohnern im Landkreis Südliche Weinstraße müssen teils mit weit weniger als 30 Mbits auskommen. In manchen Gemeinden sind es sogar weniger als zehn. Digitales Mittelalter.

Das ist der Grund, warum das Land ein Förderprogramm ins Leben gerufen hat, um die Haushalte in den unterversorgten Gebieten mit mindestens 50 Mbits zu versorgen. Der Ausbau wurde ausgeschrieben mit einer Fördersumme von rund zwölf Millionen, davon 50 Prozent vom Bund, 40 Prozent vom Land und zehn Prozent vom Kreis. Ausschreibungsgewinner war 2017 die Firma Inexio aus Saarlouis, die jetzt Anfang des Jahres mit der Deutschen Glasfaser fusioniert hat. Die Deutsche Glasfaser baut derzeit in zehn Bundesländern Netze aus. Bisher sind im Kreis SÜW sechs von 61 Gemeinden an das „schnelle“ Internet angeschlossen, größtenteils über die Kupferleitungen der Telekom. Zusätzlich hat Inexio in den 61 Gemeinden ein eigenes Glasfasernetz gelegt. Theoretisch mit Kapazitäten bis in den Terabitbereich.

Die weißen Flecken sind umstritten

Erster Aufreger im Kreis Südliche Weinstraße waren im vergangenen Jahr die sogenannten weißen Flecken in den Gemeinden, die an das Glasfaserkabel angeschlossen werden. Einzelne Wohnhäuser, Scheunen oder Jagdhütten. Alle anderen Gebäude sollen über das Kupferkabel der Telekom mit den vorgeschrieben 50 Mbits versorgt werden. Warum gerade diese Gebäude und nicht viele andere mehr, die ebenfalls „weiße Flecken“ sind, fragten sich viele Bürgermeister. „Die weißen Flecken können über die Kabelverzweiger der Telekom nicht erreicht werden, deshalb war der Anschluss über ein Glasfasernetz notwendig“, sagt Albrecht Schädler vom Breitband-Kompetenzzentrum. Jetzt werden weitere rund 850 Adressen im Kreis mit Glasfaser bis zu den Häusern angeschlossen, wie Schädler bestätigt. Nach Informationen der RHEINPFALZ wurden die Hausbesitzer darüber nicht informiert.

Die Gründe dafür seien die Kabelverzweiger, die bereits von anderen Telekommunikationsunternehmen reserviert seien, Adressen, die von diesen nicht gemeldet worden seien, und technische Probleme, so Schädler. Die Reservierung der Kabelverzweiger vergebe die Bundesnetzagentur immer für einen Zeitraum von einem Jahr. Durch die zusätzlichen Adressen habe sich jetzt auch der Zeitraum des Ausbaus verzögert. Eigentlich sollte der gesamte Ausbau im Rahmen des Förderprogramms Ende 2019 beendet sein.

400 000 Euro kostet es den Kreis mehr

„Die Unternehmen Mucaj und Kerstholt, die die Tiefbauarbeiten ausführen, haben wegen der Anschlüsse der zusätzlichen Adressen um eine Verlängerung der Ausbaufrist bis Ende September 2021 gebeten“, informiert die Kreisverwaltung. Das ist auch mit höheren Kosten verbunden. Zur ursprünglichen Summe von rund zwölf Millionen kommen noch einmal rund vier Millionen dazu, das bedeutet für den Kreis Mehrkosten von fast 400.000 Euro. Der Zeitplan, wann die Gemeinden in Betrieb gehen, ist auf der Homepage der Kreisverwaltung zu lesen, aber derzeit nicht aktuell, wie Schädler bestätigt. Er soll schnellstmöglich aktualisiert werden.

Derzeit wirbt die Deutsche Glasfaser sehr offensiv, manche Ortsbürgermeister sagen aggressiv, um Privatkunden in Gemeinden. Sie will mindestens 40 Prozent der Haushalte, um Privatanschlüsse zu legen. Unter anderem wird an der Haustür behauptet, die Mitarbeiter seien „mit Genehmigung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern“ unterwegs. „Das ist uns bekannt, aber es gibt und gab nie eine Genehmigung der Verbandsgemeinde“, sagt Bernd Heinz, der Leiter des Bauamtes der VG Bad Bergzabern. Dass es eine Anweisung der Firmenleitung an die Mitarbeiter gegeben habe, dieses Argument als vertrauensbildende Maßnahme einzusetzen, bestreite diese, so Heinz.

Infos auf der Homepage veraltet

Wenn sich 40 Prozent der Haushalte in einer Gemeinde bereit erklären, einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abzuschließen, ist diese bereit, kostenlos auszubauen. Wohlgemerkt sind das Gemeinden, in denen das Unternehmen über das Förderprogramm tätig ist. Nun will sie die Kunden privatwirtschaftlich im Zuge der Tiefbauarbeiten an ihr Glasfasernetz anschließen. Also eine Vermischung von einem öffentlichen Auftrag und privatwirtschaftlichem Vorgehen. Aber derzeit alternativlos für die Gemeinden, in denen ausschließlich die Deutsche Glasfaser tätig ist. Andere Anbieter, denen die Firma den Zugang zu ihrem Netz gewähren muss, sind derzeit nicht bekannt.

„Ärgerlich“, findet auch Schädler die Vermischung von Eigenwirtschaft und öffentlichem Auftrag. Aber da könne man nichts machen, sagt er. Die Deutsche Glasfaser müsse aber mit der Kreisverwaltung genau abrechnen, was eigenwirtschaftlicher und was geförderter Ausbau sei. Zu den veralteten Bauzeitplänen, die auf der Homepage der Kreisverwaltung veröffentlicht sind, teilt Albrecht Schädler mit: „Wir haben Inexio um eine Aktualisierung des Zeitenplans gebeten, da durch verschiedene Ereignisse der veröffentlichte Plan nicht mehr aktuell ist. Inexio hat ihre unter Vertrag stehenden Tiefbauunternehmen um aktualisierte Termine gebeten und uns zugesagt, dass uns die neuen Termine bis Ende der zweiten Oktoberwoche vorliegen werden. Wir werden diese dann unverzüglich auf der Internetseite der Kreisverwaltung des Landkreises Südliche Weinstrasse veröffentlichen.“

Schweizer Firma RMT macht weiter

15 Gemeinden im Kreis haben noch ein ganz anderes Problem. Die Firma RMT aus der Schweiz hatte schon 2016 angeboten, jedes Haus kostenlos an ihr eigenes Glasfasernetz anzuschließen. Das Kabel liegt bereits von Gleiszellen-Gleishorbach bis zum Viehstrich. Insgesamt hat RMT in den Kreisen Südliche Weinstraße, Germersheim und Südwestpfalz bisher mit 41 Gemeinden Kooperationsverträge abgeschlossen, wie der Eigentümer der Firma, Rolf Tresch, im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitteilt. An der Ausschreibung des Kreises hatte RMT ebenfalls teilgenommen, war aber nicht zum Zug gekommen.

„Konkurrenz stachelt mich an“, sagt Tresch zur derzeit massiven Werbung der Deutschen Glasfaser. Er kritisiert aber, dass man nicht mit Steuergeldern die Hauptleitung legen könne, um dann eigenwirtschaftlich die Häuser anzuschließen. Tresch weiß, dass seine Firma in dem einst versprochenen Zeitplan weit zurückliegt. Rund 200 Nutzer seines eigenen Providers Lyte gibt es inzwischen in Pleisweiler-Oberhofen, Kapellen-Drusweiler und Oberotterbach. Die ersten beiden Gemeinden seien ausgebaut, Oberotterbach folge bis Ende des Jahres, kündigt Tresch an. Beginnen wolle man dann Anfang 2021 mit Steinfeld.

Die großen Zeitverzögerungen begründet Tresch mit den explodierenden Preisen der Baubranche, weshalb er sein eigenes Bauunternehmen gegründet habe mit Sitz in Oberotterbach. „Wir sind am Wachsen“, sagt er zu den derzeit 15 Beschäftigten, die er auf 100 aufstocken will. Und sieht eine große Akzeptanz seines Unternehmens in der Bevölkerung. „Sobald wir in einer Straße sind, kommen die Leute und wollen angeschlossen werden“, sagt er. Er werde die Gemeinden jetzt so ausbauen, wie es vereinbart worden sei und auf jeden Fall weitermachen, kündigt Tresch an. Das bedeutet, dass in bisher 15 Gemeinden im Kreis zwei voneinander unabhängige Glasfaserleitungen gelegt werden, eines das der Deutschen Glasfaser und eines, das RMT gehört. RMT will weiter expandieren. „Es ist nicht das schnelle Geld, es dauert Jahre, bis es sich rentiert“, sagt der Unternehmer.

Kommentar Der Bürger ist der Dumme

Das Vorgehen der Deutschen Glasfaser ist frech. Sie baut mit Steuergeldern das Breitbandnetz aus, um dann auf eigene Rechnung Kunden zu werben.

Dass sich nicht nur der Landkreis SÜW im digitalen Mittelalter befindet, ist ein offenes Geheimnis. Deshalb soll ein staatliches Ausbauprogramm erst mal die größten Löcher stopfen. Irgendwie sollen 50 Mbits, die heute eigentlich schon Geschichte sind, bei den Haushalten ankommen. Die Deutsche Glasfaser ist durch die staatliche Förderung von rund 16 Millionen Euro in der komfortablen Situation, entlang ihrer mit Steuergeldern geförderten Leitung Privatkunden auf eigene Rechnung werben zu können. Und stellt die Bedingung, dass sie es nur dann kostenlos macht, wenn 40 Prozent der Haushalte einer Gemeinde einen Vertrag mit ihr abschließen. Das ist eine Frechheit.

Um Kunden zu werben, werden auch die Ortsbürgermeister eingespannt. Am Ende ist der Bürger der Dumme, der im Grunde keine andere Wahl hat, als mit der Deutschen Glasfaser einen Vertrag abzuschließen. Oder abzuwarten, bis deren Ausbauarbeiten fertig sind. Dann muss er seinen Anschluss selbst bezahlen. Er hat dann vielleicht die Wahl zwischen mehreren Anbietern, denen die Deutsche Glasfaser ihr Netz zur Verfügung stellen muss. Die Gemeinden, in denen RMT ein zweites Glasfaserkabel legt, haben damit zwar eine Alternative, aber es kann dauern, bis es so weit ist. Zudem wird in diesen Gemeinden die Straße zweimal aufgerissen. Das Ergebnis ist vielerorts Ratlosigkeit.